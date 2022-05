Koloradčani pometli z Nashvillom, Panterji v podaljšku utišali prestolnico

V prvem krogu so dvoboj na štiri zmage proti Nashville Predators koloradski hokejisti dobili s 4:0, potem ko so na četrti tekmi v Nashvillu zmagali s 5:3, in se kot prvi uvrstili v drugi krog končnice. Odločilni zadetek po izenačenju na 3:3 je 7:58 minute pred koncem za goste dosegel Valerij Ničuškin in pomagal ekipi Colorado Avalanche do polfinala zahodne konference, kamor se je ta uvrstila še četrtič v nizu. Še drugič zaporedoma je v prvem krogu tekmeca izločila brez poraza.

Andre Burakovsky se je izkazal z golom in dvema podajama, Cale Makar je dodal zadetek in podajo, med strelce pa se je vpisal tudi Devon Toews. Po golu Nišuškina in prednosti gostov s 4:3 je končni izid zapečatil Nathan MacKinnon, ki je zadel prazna vrata 55,9 sekunde pred koncem.

Pri gostiteljih, ki so prvič v 15 nastopih v končnici izpadli brez zmage, je Jakov Trenin zadel dvakrat, enkrat pa Filip Forsberg. Colton Sissons je zbral dve podaji. Ekipa iz Denverja na nasprotnika v konferenčnem polfinalu še čaka. To bo ali St. Louis Blues ali Minnesota Wild; ekipi sta ta čas poravnani na 2:2 v zmagah.

Florida v podaljšku do izenačenja z Washingtonom

Najbolj napeto je v 1. krogu morda malce presenetljivo v dvoboju najboljše ekipe rednega dela Florida Panthers in »povabljencev« iz Washingtona. Ti so bili na pragu že tretje zmage in vodstva s 3:1 v seriji po zadetku Jevgenija Kuznjecova v 50. minuti dvoboja v prestolnici, a je izid dobri dve minuti pred koncem zadnje tretjine poravnal Sam Reinhart, potem ko je John Hathaway le nekaj sekund prej iz svoje napadalne tretjine pomeril proti praznim floridskim vratom, a namesto za vodstvo s 3:1 zadel le vratnico. V peti minuti podaljška je nato zmago panterjem prinesel Carter Verhaeghe.

»Bilo je sijajno. Zdaj se lahko vrnemo na domač teren, pred svoje navijače, zdaj se zdi, kot da v seriji igramo le še na dve zmagi. Spet imamo prednost domačega ledu,« je dejal junak dvoboja.

Pittsburgh potrebuje le še zmago, Calgary slavil v Dallasu in poravnal izid na 2:2

Presenečajo, vsaj na papirju, tudi Pittsburgh Penguins, ki so z zmago s 7:2 uspeli povesti s 3:1 v seriji proti New York Rangers, potem ko so goste ugnali tudi v drugem obračunu v domači Pensilvaniji. Alexis Lafreniere je sicer že po dobrih dveh minutah zadel za vodstvo Rangerjev, nato pa so do 32. minute sledili štirje goli Pingvinov in Newyorčani se niso več vrnili v dvoboj.

Pet zadetkov so zmagovalci sicer dosegli v drugi tretjini. Sidney Crosby je z golom in dvema podajama presegel mejo 200 točk v končnicah lige NHL, zdaj je pri 71 golih in 129 podajah na 178 tekmah.

Dallas Stars so po tem, ko so na prvi tekmi na domačem ledu prvič z zmago prvič povedli v seriji s Calgary Flames, tokrat morali priznati premoč Kanadčanom z 1:4 in izid v zmagah je zdaj poravnan na 2:2. Na prvi gol so morali v American Airlines Centru gledalci čakati vse do 31. minute, ko je Rasmus Andersson izkoristil igro z igralcem več na ledu, Calgary je nato dvoboj odločil še s parom zadetkov med 48. in 52. minuto zadnje tretjine.

Za odločilno prednost na tekmi je poskrbel Johnny Gaudreau, ki je izkoristil kazenski strel v 48. minuti, ko je njegova ekipa povedla z 2:0. Izkazal se je tudi vratar Jacob Markström s 34 obrambami, še več dela pa je imel njegov tekmec na drugi strani igrišča; vratar Dallasa Jake Oettinger je tekmo končal s kar 50 obrambami, kar je njegov rekord v končnici NHL.

Moštvo New York Islanders, ki je prvič po letu 2018 ostalo brez končnice, pa je sporočilo, da Barry Trotz ni več trener prve ekipe. Trenersko mesto v New Yorku je prevzel leta 2018, sicer pa je v 23 letih dela v ligi NHL vodil še ekipi Washingtona in Nashvilla. Ekipa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles pa bo naslednjo tekmo v seriji z Edmonton Oilers, kjer je izid po štirih dvobojih izenačen na 2:2, igrala v noči na sredo v Edmontonu.