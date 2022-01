Koloradčani pred obiskom Los Angelesa slavili v predmestju

Prvi gol v končnici druge tretjine dvoboja v Kaliforniji je dosegel Samuel Girard, zmago pa je v izdihljajih tekme potrdil Nazem Kadri. Svoje delo je dobro opravil tudi češki vratar Pavel Francouz, ki je zaustavil vseh 34 strelov domačih hokejistov, in drugič v ligi NHL svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Vodilna zasedba iz Denverja ima v zahodni konferenci štiri točke več od drugouvrščenega St. Louisa, Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki bodo v noči na petek gostili prav Colorado, pa so trenutno na šestem mestu z desetimi točkami zaostanka.

V noči na četrtek sta bili še dve tekmi. Rangerji iz New Yorka so na domačem ledu premagali Toronto s 6:3. Za zasedbo iz Velikega jabolka je prvič v tej sezoni dva gola dosegel Ryan Reaves, nazadnje mu je to uspelo pred skoraj devetimi leti proti St. Louisu. Dva gola je prispeval še Adam Fox, po enega pa Ryan Strome in Chris Kreider. Ruski vratar pri rangerjih Igor Šesterkin je zbral 35 obramb, od tega 17 v zadnji tretjini. Za kanadsko moštvo, ki je v prvi tretjini v Madison Square Gardnu vodilo s 3:1, so zadeli Rus Ilja Mihejev, Mitchell Marner in Michael Bunting.

Arizona Coyotes so v gosteh premagali New Jersey Devils s 4:1. Pri zadnjeuvrščeni ekipi v zahodni konferenci je češki ekipi Karel Vejmelka zbral 35 obramb, v polno pa so zadeli Dysin Mayo, Lawson Crouse, Travis Boyd in Šved Johan Larsson. Za blede vrage je edini gol na tekmi na začetku uvodne tretjine dosegel Švicar Nico Hischier.