Končnica jim uhaja iz rok

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v dvoboju zahodne konference proti Edmontonu izgubili z 2:3. Za goste, ki so naredili pomemben korak proti končnici, je gol in dve podaji dosegel Evan Bouchard, Connor McDavid pa je k zmagi dodal zadetek in podajo.

Naftarji so se tako utrdili na drugem mestu pacifiške skupine in še povečali prednost pred kralji. Le najboljše tri ekipe v diviziji imajo zagotovljeno mesto v končnici lige NHL, do konca rednega dela sezone so še trije tedni.

Pri kraljih, ki so zdaj šele na sedmem mestu zahodne konference, je bil najbolj razpoložen Trevor Moore z golom in podajo, Kopitar je v 25:11 minute na ledu sprožil en strel proti vratom tekmeca.