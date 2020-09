FOTO:Končno tudi hokej na slovenskem športnem pladnju

Bled

Jeseniški kapetan je Andrej Tavželj.



Pance: Na tujem je pritisk vsak dan

Žiga Pance se je vrnil v zmajevo gnezdo.

- Zlovešči koronavirus ni prekinil tradicije! Danes se bo na Bledu začela poletna liga in tako pisala novo poglavje zdaj že domala tri desetletja dolge zgodbe o uvodu v hokejsko sezono pri nas. In kar je pomembno za blejske prireditelje – tudi tokrat bodo na tribunah gledalci, največ 500 se jih bo lahko zbralo na eni tekmi.Selekcija Slovenije, ki bo danes na tekmi z zmaji odprla poletno ligo 2020, bo seveda pod natančnim drobnogledom selektorja. Seveda je bila želja prirediteljev privabiti ob VSV iz sosednjega Beljaka še katero od tujih moštev, denimo iz Francije ali Italije, vendar nove razmere po Evropi zahtevajo posebno logistiko, zato so dejansko na Bledu sploh veseli, da so obdržali to tekmovanje tudi v sedanji inačici. Sicer pa bo le jeseniško moštvo igralo tri tekme, pri beljaškem klubu so izrecno zahtevali, da bi se pomerili zgolj z železarji, pred dnevi so jih tudi povabili na svojo domačo premiero.Jeseničani so v sezono vstopili z željo po odmevnejšem dosežku od uvrstitve v polfinale alpske lige, kar je bil doseg kluba v zadnjih letih. »Jasno je, da za naše okolje šteje le naslov državnega prvaka,« se je športni direktor klubaambiciozno ozrl tudi v slovensko prvenstvo. Moštvo je pod vodstvom trenerjadoslej odigralo dve pripravljalni tekmi, omenjeno z VSV in nazadnje v Celovcu po osmih letih proti KAC. Obakrat je resda izgubilo (3:6 in 2:4), a proti realno kakovostnejšima tekmecema iz elitnega avstrijskega ligaškega razreda se je odrezalo tudi z domiselno in drsalno močno igro. V poletni ligi bosta pod posebnim drobnogledom povratnika iz Olimpijinega tabora – vratarin napadalecV tivolsko gnezdo se je po sedmih letih vrnil, namestnik kapetana, ki že komaj čaka, da se začne zares. »Končno se je po pol leta začelo tekmovalno obdobje, že tri prijateljske tekme so bile lepa popestritev, poletna liga bo še korak naprej, sledita pokal HZS in alpska liga. Vesel sem, da se vračamo v normalne tirnice, tekme si bodo hitro sledile, zanje smo trenirali vse poletje,« je že v nizkem štartu napadalec, ki je sedem let preživel v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in nazadnje Slovaškem pri uglednem Slovanu iz Bratislave. Je le ena od zvenečih okrepitev Olimpije, ki si je začrtala osvojiti vse, kar bo mogoče v sezoni. Nekateri menijo, da ima trener Ivo Jan celo premočno in predrago ekipo za alpsko ligo. »O tem ne bi sodil. Vem le, da si je treba vse prigarati in da ni nič samoumevnega. Dobro je, da bo že na treningih močna notranja konkurenca. Na ledu se bo pokazalo, kako smo močni.«Da bo Olimpija praktično na vsaki tekmi v sezoni v vlogi favorita, je po eni strani pritisk, po drugi pa odlična priprava za korak naprej, ki naj bi sledil v prihodnjem letu, ko naj bi zmaji igrali v paradnem regionalnem tekmovanju ICEHL. »Zlasti mlajši igralci, ki so se pridružili ekipi in nimajo izkušenj, se bodo morali spopasti s pritiskom. V tujini je to nekaj normalnega, tam so pritiski vsak dan, tudi na treningih. To igralca žene naprej. Rad sem v ambiciozni sredini. Pritisk smo si zadali sami, cilj je osvojiti vse. S to ekipo je to dosegljivo, ne bo pa lahko,« dodaja 31-letni Pance, ki se noče obremenjevati z večnimi tekmeci z Gorenjskega: »Nisem pravi naslov za delanje primerjav, ker sem bil dolgo časa zdoma. Mi gledamo samo nase, Jesenice so zgolj ena od ekip, ki nam bodo stale nasproti. Res je, da je to derbi, zgodovina, tradicija, a na koncu je vsaka tekma zgolj – tekma. Če ne bomo v njej stoodstotni, se lahko marsikaj zalomi, zato bomo morali biti tudi z glavami pri stvari.«