Konec sezone v alpski ligi

Ljubljana - Vodstvo alpske hokejske lige je sprejelo pričakovano odločitev glede na dogodke zadnjih dni in predčasno končalo tekmovanje. Že dan prej so se tako odločili tudi v EBEL, tekmovanju najvišje ravni v regiji, ligaških hokejskih tekem do konca te sezone ne bo več tudi v Nemčiji.



»Seveda mi je žal, ker ne bomo mogli braniti lovorike v alpski ligi, a zdravje je seveda zdaj najbolj pomembno,« je poudaril kapetan Olimpije Aleš Mušič. Tudi Dejana Kontreca, generalnega sekretarja HZS, odločitev o predčasnem koncu sezone v AHL ni presenetila, z vodstvoma Olimpije in Jesenic pa se bo v prihodnjih dneh sestal okrog usode finalne serije za naslov državnih prvakov.