Konec uroka Floride, NY Rangers in Dallas do sedmih tekem

Florida Panthers so na šesti tekmi prvega kroga končnice lige NHL s 4:3 po podaljšku premagali Washington Capitals in se vendarle uspeli prebiti na drugo stopničko izločilnih bojev. Franšize iz floridskega Sunrisa se je držal neke vrste urok vse od leta 1996, ko so se pomerili za Stanleyjev pokal v velikem finalu – tekme je takrat gostil še Miami, Floridčane pa so prepričljivo s 4:0 v zmagah premagali hokejisti Colorado Avalanche. Tokrat je na šesti tekmi prvega kroga v Washingtonu podaljšek izsilil domači as T. J. Oshie dobro minuto pred koncem zadnje tretjine, nato pa je težko pričakovano zmago Panterjem prinesel Carter Verhaeghe ob izteku tretje minute podaljška, ki je gostom uspeh prinesel že ob zadnjem obisku Washingtona na začetku tedna.

»Občutek je čudovit. Nekaj časa sem se spraševal, ali se to res dogaja? Med devetletno kariero v tem dresu še nikoli nisem napredoval v drugi krog, občutki so res neverjetni. A obenem se zavedam, da nas čaka še veliko dela. Danes bomo uživali v uspehu, že jutri spet poprijeli za delo,« je po zmagi, vratar Sergej Bobrovskij je zaustavil 34 strelov, po poročanju STA dejal kapetan Aleksander Barkov.

Zdaj proti največjim rivalom ali Torontu

Naslednji tekmec Floride bo zmagovalec dvoboja med Toronto Maple Leafs in dvakratnim zaporednim branilcem naslova, Tampa Bay Lightning. Ekipi odločilna sedma tekma čaka v noči na nedeljo po srednjeevropskem času v Torontu. Florida bo imela proti kateremu koli tekmecu prednost domačega ledu.

»Na koncu dneva je povsem vseeno, kdo bo naš naslednji tekmec. Seveda si bom tekmo ogledal preko televizije, vendar se bom obenem tudi odpočil. Gre za dve zelo dobri ekipi,« je dejal napadalec panterjev Jonathan Huberdeau. Verhaeghe je sicer prvi igralec floridske ekipe v končnici z 12 točkami (po šest golov in podaj), vključno z odločilnima zadetkoma na četrti in šesti tekmi.

Washingtonu, povabljencu v končnico, torej ni uspelo (presenetljivo) podaljšati serije do polnih sedmih tekem, kar pa je sinoči uspelo tako ekipama NY Rangers kot tudi Dallas Stars. Newyorčani so v napetem obračunu v Pittsburghu, kjer so v prvi tretjini že zaostajali z 0:2, obrnili v svojo korist in najprej je v drugi tretjini Mika Zibanejad zadel dvakrat v dobri minuti, čeprav je še pred koncem drugih 20 minut igre izid poravnal Jevgenij Maljkin. V napetih zadnjih napadih so nato Rangerji z goloma Chrisa Kreiderja (59. minuta) in Andrewa Coppa (60.) ušli izpadu ter si priigrali odločilni obračun v domačem Madison Square Gardnu.

Tudi posebni povabljenec iz centralne skupine, ekipa Dallas Stars, močno preseneča, saj so poraženi finalisti iz leta 2020 na svojem ledu ugnali Calgary Flames s 4:2 in bodo o potniku v drugi krog odločali na sedmem obračunu v Kanadi. Po zaostanku z 0:2, za Dallas sta zadela Roope Hintz v zaključku prve in Michael Raffl na začetku druge tretjine, je Calgary uspel izenačiti, a so Zvezde po zadetku Mira Heiskanena na zadnji premor odšle s prednostjo 3:2, ki so jo branile vse do zaključka dvoboja, ko je odločilni zadetek prispeval Tyler Seguin.

Hintz je dosegel gol in podajo, vratar Jake Oettinger pa je za Zvezde zaustavil 36 strelov. Hokejisti Los Angeles Kings so dan prej zapravili prvo priložnost za napredovanje polfinale zahodnega dela lige. Zasedba Edmonton Oilers je v gosteh zmagala s 4:2 ter izid obračuna s Kralji poravnavala na 3:3 v zmagah. O zmagovalcu te serije bo odločala sedma tekma, ki bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Edmontonu.