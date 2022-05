Dejan Kontrec: Najprej nora zamisel, zdaj pa že zelo privlačna

Prihajajoči teden na svetovnem prvenstvu v hokeju prinaša odločilne boje za kolajne in končno razvrstitev, obenem pa bo v Tampereju, letos osrednjem prizorišču tekmovanja, tudi redni kongres Mednarodne hokejske zveze (IIHF). In ta bo sila pomemben tokrat tudi za Slovenijo, saj je naša zveza skupaj z madžarsko vložila kandidaturo za prirejanje prvenstva čez eno leto. Zato so predstavniki mednarodne zveze v petek obiskali Budimpešto, včeraj pa še Ljubljano.

V Stožicah je sicer v teh dneh sila živahno: na petkov večer je dvorana pokala po šivih ob koncertu skupine Big Foot Mama, danes jo bodo napolnila številni obiskovalci tudi iz Italije, Poljske in Turčije ob finalnih tekmah odbojkarske lige prvakov in prvakinj, v včerajšnjem zatišju pa je HZS gostila ugledno delegacijo iz tujine in razkrila, kako bi se lotila velikega spektakla.

»Dan prej smo bili vsi skupaj tudi v Budimpešti, tista nova dvorana z 19.000 sedeži za hokejsko tekmo res lahko navduši vsakogar. Mi se spogledujemo s podobnim proračunom, kot ga je imelo pred tremi leti prvenstvo na Slovaškem (približno 20 milijonov evrov, o. p.), obenem pa je zmogljivost obeh naših dvoran skupno vsaj za 8000 mest večja kot v Btratislavi in Košicah,« je poudaril Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS. Potem pa nam je po vrnitvi iz Madžarske ter obisku gostov v Ljubljani še dejal: »Morda se nam je zdela pred dvema mesecema zamisel o hokejskem prvenstvu elitnega razreda pri nas ter naših sosedih kar malo nora, toda zdaj sem iz dneva v dan prepričan, da bi bil to imeniten dogodek tako za domače občinstvo kot tudi številne obiskovalce iz tujine.«

Dejan Kontrec je prepričan, da bi tuji obiskovalci v Ljubjani in Budimpešti uživali. FOTO: Leon Vidic/Delo

Protikandidati naj bi bili s svojim skupnim vložkom Finci in Latvijci, toda tudi Kontrec še nikjer ni videl uradno zapisa o namenu zvez teh dveh dežel. Predstavitev slovensko-madžarske kandidature kot tudi morebitnih drugih bo v Tampereju v četrtek, odločitev bo znana v petek. Bolj zanimiv kot v preteklosti pa bo za slovenski hokej tudi žreb skupin lige prvakov, v kateri bo tokrat prvič nastopila SŽ Olimpija.