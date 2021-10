Kopi-trick za uvod v sezono: trije gorenjski izstrelki v mreži vitezov

Kopitar: To so spodbudni znaki

(STA) To je bila 1130. tekma slovenskega asa prek luže, potem ko se je konec lanskega leta vpisal v zgodovino kot 91. hokejist v ligi NHL z najmanj 1000 točkami v rednem delu. Zdaj je pri številki 1005, potem ko je dosegel 349 zadetkov in 656 podaj. »Igrali smo zelo solidno z vsemi napadi in po celotnem ledu. V Las Vegasu imajo zares dobro moštvo. Dogovorili smo se, da moramo igrati hitro, zanesljivo in z energijo. Oni so imeli za sabo že eno tekmo, zato smo želeli na led priti čvrsti in pripravljeni. Dober znak za nas je bil, da se po njihovem zadetku nismo zmedli. Morda bi nas v preteklosti to stalo dveh, treh hitrih zadetkov. Pokazali smo potrpežljivost, nismo se dali in to so spodbudni znaki,« je na novinarski konferenci po obračunu dejal kapetan kraljev.

»Lepo je biti nazaj in igrati pred polnimi tribunami. Navijači so nas napajali z energijo in opravili smo svoje delo. Upamo na čim več takšnih predstav kot danes. Domača tekma, prva tekma, želiš si čim bolje opraviti delo, toda že v čez dva dni nas čaka nova tekma,« je še dodal 34-letni Hrušičan. V noči na nedeljo bodo v Staples Centru gostili moštvo Minnesota Wild.