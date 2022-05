Kopitar čez leto v sladki dilemi: končnica NHL ali spektakel z risi

V nadaljevanju preberite:

Če bi slovenski risi sodelovali na svetovnem prvenstvu skupine A, bi bil poraz hokejistov Los Angeles Kings na sedmi tekmi prvega kroga končnice v NHL dobra novica, saj bi se jim lahko pridružil kapetan Anže Kopitar. Tako pa je Hrušičan končal sezono, saj so kralji na odločilni tekmi v Edmontonu streljali s praznimi naboji in klonili z 0:2. Kaj je povedal Hrušičan, kaj njegov trener Todd McLellan, kdo je bil junak končnice in kakšna dilema se Kopitarju obeta čez leto dni?