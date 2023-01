Kopitar & Co. so si polomili zobe na sijajnem Dallasovem vratarju

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v NHL doživeli še drugi zaporedni poraz na domačem ledu. Potem ko so morali Anže Kopitar & Co. v nedeljo priznati premoč Vragom iz New Jerseyja (2:5), so danes potegnili kratko še proti igralcem kluba Dallas Stars. Zvezde so se veselile visoke zmage s 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).

Gostje so začeli silovito in že v prvi tretjini vodili s 3:0. Uvodna gola je v sedmi in 18. minuti zabil Kanadčan Tyler Seguin. Na 3:0 je dobro minuto pred koncem prvega dela povišal finski branilec Esa Lindell, končni izid pa je z zadetkom sredi druge tretjine (v 28. minuti) postavil Američan Jason Robertson.

Slovenski kapetan Anže Kopitar je na ledu prebil skoraj 18 minut in v tem času sprožil kar pet strelov, toda Dallasov čuvaj mreže Scott Wedgewood, ki je zbral 34 obramb, je bil vselej na pravem mestu. Kanadski vratar je bil sicer nerešljiva uganka za domače hokejiste, saj je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Na drugi strani Američan Pheonix Copley, zadnji mož pri Los Angelesu, ni imel svojega večera. Potem ko je iz 17 poskusov prejel štiri gole, ga je v 28. minuti zamenjal rojak Jonathan Quick, ki nato ni dovolil nobenega zadetka več. Do konca je zbral sedem obramb.