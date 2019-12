Kopitar: »Da te omenijo v istem stavku z Gretzkim, je velika stvar« (VIDEO)

Detroit – Potem ko, kapetan hokejskega moštva Los Angeles Kings, na tekmah z New York Rangers, Anaheim Ducks in Pittsburgh Penguins trikrat zapored ni dosegel nobene točke, je včeraj spet zablestel v vsem sijaju. Z dvema zadetkoma je bil namreč med najzaslužnejšimi, da so Kralji v gosteh s 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) premagali Detroit Red Wings.Slovenski zvezdnik je tako v tej sezoni že pri 31 točkah (13 golov + 18 podaj), s katerimi na lestvici najboljših strelcev v NHL deli 24. mesto, skupno pa jih je v najmočnejšem hokejskem tekmovanju dosegel že 919, vse seveda za Los Angeles, s katerimi je na četrtem mestu klubske lestvice strelcev prehitel slovitega Kanadčana»Wayne je verjetno za toliko točk potreboval le kakšnih 400 tekem, ne toliko kot jaz (1038). A je seveda to – da te omenijo v istem stavku kot Gretzkega – velika stvar. Morda se lahko s tem hvalim nekaj časa, kajti drugih njegovih rekordov ne bom izboljšal,« je povedal v smehu 32-letni Hrušičan, ki so ga sicer razglasili za najboljšega igralca tekme v Detroitu.