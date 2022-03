Kopitar dvakratni podajalec pri visoki zmagi Kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings so v svojem Staples Centru s 6:1 odpravili Nashville Predators v ligi NHL. Slovenski as Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem in petem golu.

Quinton Byfield je zbral dva gola in asistenco, Adrian Kempe pa zadel dvakat za LA, pri katerem je vratar Jonathan Quick zbral 24 obramb. Kralji so dosegli tri gole iz prvih osmih strelov, Kempe prvega, potem ko je plošček ukradel Kopitar.

Kopitarjevi Kralji so na dobri poti v končnico. FOTO: Kirby Lee/USA Today Sports

Kralji imajo 35 zmag in 30 porazov ter so kot šesti v zahodni konferenci na dobri poti v končnico. Švicar Roman Josi je še na 11. zaporedni tekmi dosegel vsaj točko in je na 62 tekmah zbral 60 podaj, kar je najhitreje za branilca od Sergeja Zubova v sezoni 1993/94. Kapetan Kopitar je na 65 tekmah vpisal 16 golov in 38 podaj.

Med vodilnimi moštvi v ligi so v pretekli noči bili na ledu hokejisti Carolina Hurricanes, ki so na domačem ledu v Raleighu s 3:2 premagali prvake Tampa Bay Lightning za prvo zmago na zadnjih štirih tekmah. Carolina je z 90 točkami na drugem mestu vzhoda za Florido z enakim izkupičkom točk. Na vrhu zahoda in lige so še naprej Colorado Avalanche s 95 točkami.