Kopitar ima dober občutek

Slovenska hokejska reprezentanca bo po končanem finalu državnega prvenstva, v katerem se znova merijo Jeseničani in Ljubljančani, nastopila na prijateljskem turnirju v Ljubljani. Ta bo nadomestil odpadlo drugoligaško svetovno prvenstvo, »risi« so pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja uradno zbor odprli danes na Bledu.



Na zboru so za zdaj igralci, ki so že končali klubske obveznosti, Matjaž Kopitar pa bo po koncu domačega finala dopolnil seznam še s člani obeh najboljših slovenskih klubov. Na Bledu so danes uradne priprave začeli vratarji Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič ter igralci Gregor Koblar, Klemen Pretnar, Kristjan Čepon, Anže Kuralt, Luka Kalan, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Matic Podlipnik, Aljaž Predan, Jurij Repe, Rok Kapel, Tine Klofutar in Žiga Pavlin.



»Težko je primerjati, kako bo na tekmah, občutek pa imam zelo dober. Fantje so marljivi, to je bila vedno njihova odlika. Dolgo je minilo od zadnjega zbora in komaj čakam, da odigramo prvo tekmo. Večja težava je finale državnega prvenstva, upam, da bodo lahko vsi tisti, ki so predvideni, prišli, vendar pa se bodo morali regenerirati v kratkem času,« je na spletni novinarski konferenci dejal Kopitar.



»Za zdaj smo še v okrnjeni zasedbi, v reprezentanci bodo dobili priložnost določeni mlajši hokejisti. Ta turnir bo služil predvsem za testiranje vseh igralcev, z izjemo Blaža Gregorca imamo v obrambnih vrstah vse, ki sodijo v reprezentanco, drugače pa je v napadu,« je poudaril selektor in pojasnil, da bo tokrat več časa namenil igralcem, ki sicer niso v vodilnih vlogah in jih bo preizkusil, izpostavil je predvsem Aljaža Predana in Roka Kapla.



Reprezentanca je zdaj prvič skupaj po februarju lani, ko je Slovenija igrala doma v olimpijskih kvalifikacijah. Turnir v Ljubljani bo med 15. in 21. majem, na njem pa bodo ob naši izbrani vrsti sodelovale še Francija, Avstrija, Ukrajina, Poljska in Romunija.

Pretnar: Kot nekakšen zabaviščni park

Tekmovanje, ki so ga pri Hokejski zvezi Slovenije poimenovali Premagajmo covid, bo tako zamenjalo svetovno prvenstvo divizije I, ki bi moralo biti v tem terminu v Ljubljani, a ga je krovna zveza IIHF, tako kot še skoraj vsa druga prvenstva v letu 2021, že pred meseci odpovedala. Pri HZS so se odločili, da bodo sami pripravili turnir, da bi na ta način omogočili priprave reprezentanci. Avgusta na Norveškem se bo Slovenija v kvalifikacijah za OI prihodnje leto v Pekingu borila z Dansko, Norveško in Južno Korejo.



»Lepo se je zbrati, obleči ta dres in se boriti za Slovenijo. Letos je bila za vse skupaj učna ura. Kot nekakšen zabaviščni park, vzponi in padci, pojavil se je tudi covid ... To je del našega življenja, ki se bo spremenilo, treba ga je sprejeti in iti naprej, je pa bila sezona zelo turbulentna,« je nenavadno dogajanje strnil Klemen Pretnar. »Komaj sem čakal, da pridem. Lepo je bilo spet videti fante, trenirati z reprezentanco. Volje za hokej mi ni zmanjkalo, z veseljem sem tu in bom dal vse od sebe in se znova dokazoval,« je ob začetku zbora omenil Gašper Krošelj.



Tudi Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS, je bil vesel, da so se lahko reprezentanti spet zbrali: »Nekaj časa je preteklo od zadnjega zbora, trudili smo se, da bi se dobili, a so predvideni turnirji odpadali. Upam, da ga bomo končno izvedli, vse skupaj pa je priprava za kvalifikacije za OI.«



Kontrec še ni mogel postreči s podatkom, ali bodo turnir vsaj v omejenem številu lahko spremljali tudi navijači. Pojasnil je, da se bodo na HZS prilagajali trenutnim razmeram in morebitnim sprostitvam. Če bodo dobili dovoljenje, pa računajo, da bi lahko v dvorani Tivoli omogočili ogled tekem približno tisoč navijačem.

