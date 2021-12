Kopitar imel na palici zmago nad prvaki, Vasilevski junak podaljška

Le še ena asistenca manjka Anžetu Kopitarju do izenačitve z velikim Waynom Gretzkyjem, ki na večni klubski lestvici drži drugo mesto (672), a tudi nova točka slovenskega zvezdnika je bila premalo za zmago njegovih LA Kins na gostovanju pri dvakratnih zaporednih prvakih v Tampi. Po tem, ko je Andrej Vasilevski v podaljšku ustavil protinapad gostov, ki ga je zaključil ravno Kopitar, je Mathieu Joseph 1:35 minute pred koncem dodatnega dela igre matiral Jonathana Quicka za zmago s strelom z desne strani. Kopitar se je v tretji minuti podaljška sam znašel v protinapadu.

V zaključku je z dvojno potezo streljal, a se je z izjemno obrambo izkazal Vasilevski. Joseph je nato odločil tekmo manj kot minuto pozneje. Na robu prekrška je ukradel plošček in hitro sprožil napad dveh proti enemu, ki ga je zaključil z uspešnim strelom za 18. zmago Tampe v tej sezoni in šesto na zadnjih sedmih tekmah.

Vasilevski je končal obračun z 28 obrambami in odigral že 62. tekmo v koledarskem letu, s čimer je izenačil rekord iz leta 2009, ki ga je postavil Marc-Andre Fleury s Pittsburgh Penguins. Za domače sta zadela Victor Hedman in Taylor Raddysh, Steven Stamkos pa se je z asistenco le na točko približal jubilejni 900. v karieri, kar bi mu uspelo kot 118. igralcu v zgodovini lige. To je bil sicer že 11. podaljšek na 28 tekmah Tampe v tej sezoni, dobili so jih sedem. Kralji so sicer vodili z 2:1, potem ko je Arvidsson s hrbtom nekaj sekund po začetku druge tretjine v mrežo preusmeril strel Matta Roya.

Štirinajst minut kasneje je bilo na semaforju 2:2, ko je v podobnem slogu zadel Raddysh. Gostje so povedli tudi v prvi tretjini, ko je ob igri z igralcem več na ledu zadel Doughty, Hedman pa je slabi dve minuti pred prvim premorom izenačil v trenutku, ko so sodniki pripravljali izključitev pri gostih.

»Ko greš v podaljšek, to pomeni, da vsaj zbiraš točke. Da, že kar nekaj smo jih letos odigrali, več kot v prejšnjem letu skupaj. Fantje verjamejo, da lahko dobivajo tekme, še posebej v podaljšku,« je dejal trener šampionov Jon Cooper. Za gostujoče kralje sta zadela Drew Doughty in Viktor Arvidsson, Quick pa je zbral 27 obramb.

»Prišli smo v dvorano osvajalcev Stanleyjevega pokala, precej oslabljeni, odigrali pa smo precej solidnih 64 minut in si prislužili točko. Brez da bi zveneli zadovoljni, ker nismo, saj smo prišli po obe točki, je bila to dobro odigrana, solidna tekma z naše strani,« je povedal gostujoči strateg Todd McLellan, ki je pogrešal odlična branilca Alexandra Edlerja in Seana Walkerja.

Los Angeles (12-10-5) po porazu ostaja na šestem mestu pacifiške skupine. Kopitar in soigralci bodo naslednjo tekmo igrali v gosteh proti Florida Panthers v noči na petek. Tretja ekipa lige je na domačem ledu sinoči doživela pravcati potop proti eni najslabših ekip te sezone, Ottawa Senators so jih premagali s kar 8:2.

Torkovi izidi:

Tampa Bay Lightning : Los Angeles Kings 3:2 (podaljšek)

(Anže Kopitar 1 asistenca v 20 minutah za Los Angeles.)

Boston Bruins : Vegas Golden Knights 1:4

Florida Panthers : Ottawa Senators 2:8

Philadelphia Flyers : New Jersey Devils 6:1

Pittsburgh Penguins : Montreal Canadiens 5:2

Detroit Red Wings : New York Islanders 2:1

Winnipeg Jets : Buffalo Sabres 2:4

Dallas Stars : St. Louis Blues 1:4

Colorado Avalanche : New York Rangers 4:2

Edmonton Oilers : Toronto Maple Leafs 1:5

Vancouver Canucks : Columbus Blue Jackets 4:3

San Jose Sharks : Seattle Kraken 1:3

Minnesota Wild – Carolina Hurricanes (preloženo)

Nashville Predators – Calgary Flames (preloženo)