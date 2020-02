Kopitar in kralji praznih rok tudi iz New Jerseya

Preberite tudi:



Na drugi tekmi turneje po vzhodni obali so kralji s 0:3 klonili proti New Jersey Devils. FOTO: Elsa Afp

Slovenski hokejski zvezdnikje z Los Angeles Kings zabeležil četrti zaporedni poraz v severnoameriški ligi NHL. Na drugi tekmi turneje po vzhodni obali so kralji s 0:3 klonili proti New Jersey Devils.Domačini, ki letos tako kot Los Angeles niso v dobri formi, so tekmo odločili v drugi tretjini, ko so dosegli vse tri zadetke. V njihovih vratih pa je s 37 obrambami in drugo zaporedno tekmo brez prejetega zadetka blestelV vodstvo je vrage popeljal Nikita Gusev v 6. minuti, dve minuti kasneje pa je vodstvo podvojil. Zadnji zadetek na tekmi je v 11. minuti drugega dela dosegelZa Los Angeles, pri katerih je Kopitar odigral skoraj 20 minut, je to 32. poraz po 56 odigranih tekmah to sezono. Moštvo ostaja zasidrano na zadnjem mestu zahodne konference. Trenutno turnejo v okolici New Yorka bo zaključilo še to noč, ko se bo pomerilo z New York Rangers.Na preostalih tekmah sobotnega večera v ligi NHL je odmevala predvsem zmaga Philadelphia Flyers s kar petimi goli razlike na gostovanju pri Washington Capitals. Za goste je pri zmagi s 7:2 blestelz golom in dvema podajama.Med strelce se na tekmi ni vpisal prvi zvezdnik moštva iz prestolnice ZDA, ki lovi svoj 700. zadetek v ligi. Trenutno je pri 698.