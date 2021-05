Kopitar in soigralci še upajo, toda zmanjkuje jim časa in tekem

Kopitar ni sprožil strela na vrata tekmeca

Ekipaje v severnoameriški hokejski ligi NHL v gosteh z 2:6 izgubila proti že odpisanemu. Na tekmi je brez točkovnega izkupička ostal slovenski zvezdnikki je na ledu preživel nekaj manj kot 15 minut.Medtem ko ekipa Anaheim Ducks več nima niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v letošnjo končnico, pa se hokejisti iz Los Angelesa borijo še za eno od mest v odločilnih bojih za naslov prvaka. Za to jim ostaja vse manj časa. Kralji v skupini Honda West zasedajo predzadnje mesto, slabši od hokejske ekipe iz mesta angelov so racmani iz Anaheima, ki imajo 39 točk.Slovenski as Kopitar, ki je le 24 ur prej odločil obračun proti Anaheimu za zmago z 2:1, na drugi zaporedni tekmi v gosteh pri mestnih tekmecih ni sprožil na vrata niti enega strela, njegova statistika strelov ali podaj je ostala prazna. Anaheim je po 42 minutah tekme vodil že s 4:0, zadeli soinki je pospravil v lastni gol odbiti plošček.Do konca tekme sta se med strelce za domačo ekipo vpisala šein. Za kralje, ki jih naslednji tekmi čakata proti Arizoni, sta zadela Brendan Lemieux in Tobias Björnfot.