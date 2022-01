Kopitar izsilil podaljšek, kralji ostali brez zmage

Hokejisti Los Angeles Kings so v Philadelphii nadaljevali s turnejo po vzhodni obali, ki jim je že prinesla zmagi nad New York Islanders in New Jersey Devils ter tesen poraz proti New York Rangers. Zdelo se je, da se kraljem tokrat ne bo uspelo ogniti ničli, a je nato na sceno stopil kapetan Anže Kopitar, ki je 38 sekund pred koncem zadnje tretjine zadel za 3:3. To je bil njegov 14. gol za skupno 39. točko v sezoni 2021/22, potem ko je ob silovitem pritisku na vrata domačih z bekendom pod roko vratarja Carterja Harta pospravil odbitek filadelfijske obrambe.

Letalci so sicer sredi tekme vodili že z 2:0, v prvi tretjini je bil po 10 minutah igre natančen Gerald Mayhew, nato pa je prvega od svojih dveh zadetkov popoldneva po pol ure igre prispeval še Cam Atkinson. Toda Viktor Arvidsson je Kalifornijce ohranil v stiku z znižanjem izida v 36. minuti in po tem, ko je Atkinson z igralcem manj v 50. minuti spet odlepil domače moštvo na dva zadetka prednosti, je Arvidsson ob igri z igralcem več na ledu že v enem naslednjih napadov znižal na 2:3. Podaljšek je po akciji Trevorja Moora in Drewa Doughtyja nato izsilil Kopitar in svojemu moštvu zagotovil najmanj točko.

Pri tem je tudi ostalo, saj je Scott Laughton po dobrih dveh minutah podaljška prinesel zmago domačinom, pri katerih se je po dveh zadetkih še s podajo za odločilni gol izkazal Atkinson, s 37 obrambami pa je svoj delež prispeval tudi vratar ​Hart. Jonathan Quick (31) pri Los Angelesu prav tako ni preveč zaostajal. Anaheim Ducks so na prvi tekmi sobotnega popoldneva premagali Ottawa Senators z 2:1 in na vrhu lestvice pacifiške skupine z dvema tekmama več še malce pobegnili losangeleškim sosedom, ki imajo zdaj 51 točk, Anaheim 54, med obema pa so še Vegas Golden Knights (53). Slednji imajo tekmo manj kot ekipa iz Los Angelesa, iz ozadja pa se medtem po dolgih premorih prebijata tudi ekipi Calgary Flames in Edmonton Oilers, obe imata šest tekem manj od kraljev. Calgary zaostaja za pet točk, sledijo San Jose Sharks (dve tekmi manj) s 46 točkami in nato Edmonton, ki je odigral enako število tekem kot kanadski rival Calgary in zbral 44 točk.