Kopitar je kralje z golom popeljal do zmage v Kanadi

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v Ottawi s 3:2 premagali ekipo Senators in so ostali neporaženi na vseh petih gostovanjih v tej sezoni. Slovenski kapetan gostujoče zasedbe Anže Kopitar je povišal vodstvo na 3:0 ob koncu devete minute druge tretjine, a so kralji iz Los Angelesa na koncu trepetali za zmago.

Za kralje sta zadela še Phillip Danault in Carl Grundstrom, Adrian Kempe je pri dveh golih sodeloval kot podajalec. Vratarja Cama Talbota (24 obramb) sta premagala Josh Norris in Dominik Kubalik. Šestintridesetletni Talbot se je vrnil v Ottawo, kjer je v prejšnji sezoni odigral 32 tekem.

Anže Kopitar je v tej sezoni že pri 10 točkah na prav toliko tekmah, zbral je po pet golov in asistenc.