Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL gostili Calgary in zmagali s 5:3. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je prispeval dve podaji za zmagovalce.



Za kralje iz Kalifornije, ki so prekinili niz petih porazov, so sicer gole dosegli Kurtis MacDermid, Jeff Carter, Austin Wagner, Sean Walker in Tyler Toffoli. Pri poražencih je Elias Lindholm zadel dvakrat, Mikael Backlund pa enkrat.