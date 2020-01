Kopitar k zmagi Kraljev prispeval dve podaji in postavil nov mejnik

Ekipa iz Kalifornije je tekmo dobila že v prvi tretjini. FOTO: Anne-marie Sorvin/Usa Today Sports

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so silvestrski večer preživeli delavno. V svoji dvorani so s 5:3 premagali Philadelphio Flyers in zabeležili 17. zmago v sezoni, s katero so se končno odlepili z dna prvenstvene lestvice v zahodni konferenci. Razpoložen je bil tudi slovenski hokejist, ki je k zmagi prispeval dve podaji.Kopitar je s svojima podajama na večni strelski lestvici kraljev iz Los Angelesa prehitel slovitegana četrtem mestu. Hrušičan je na svojih 1045 tekmah zbral 598 podaj, Robitaille pa na 1077 tekmah podajo manj. »Poskrbel bom, da bo tudi Luc izvedel za to. Z vsakim takim dosežkom se počutim bolje,« je dosežek pokomentiral Kopitar.Ekipa iz Kalifornije je tekmo dobila že v prvi tretjini, ko so zadeliin. Pri drugem in tretjem golu, ki so ga kralji dosegli ob igralcu več na ledu, je bil med podajalci Kopitar, žebelj v krsto Philadelphie pa je zabil Kempe, ki je za 4:0 na ledu zadel, ko so imeli številčno premoč gostje. V srednjem delu je Philadelphia znižala,pa je v 42. minuti potrdil, da Los Angeles igra dober »power play« in zabil še za 5:1. Do konca je ekipa iz Pensilvanije poraz omilila.»Veliko smo se pogovarjali o tem, da moramo izboljšati posamezne segmente v igri Danes nam je to odlično uspelo in s s tem smo danes dobili tekmo,« je o uspešni igri z igralcem več še dodal Kopitar. Zdaj kralje čaka kratek premor, preden bo v Kalifornijo v soboto pripotovala ekipa iz Nashvilla.Gledalci so si pred praznovanjem prihoda novega leta lahko ogledali kar 13 tekem. Vodilni Washington je moral doma priznati premoč ekipi New York Islanders s 3:4. Gostitelji so pri tem po drugem goluv začetku uvodne tretjine vodili že s 3:2, a jez drugim golom na tekmi poskrbel za izenačenje,pa je ekipi iz New Yorka v 53. minuti zagotovil zmago.Na vzhodu za točko zaostaja Boston, ki je po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 izgubil na gostovanju v New Jerseyju. Boston je v drugi tretjini vodil že z 2:0, a so domači zmogli preobrat. Pri izvajanju kazenskih strelov sta bila za domače uspešnain, za goste je v četrti seriji zadel. Silvesterski večer nikakor ni bil pisan na kožo vodilnim ekipam v ligi. Na zahodu točko za Washingtonom zaostaja St. Louis, prevzem vodstva v ligi pa mu je preprečila Arizona, ki je na domačem ledu slavila s 3:1.