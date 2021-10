Kopitar končal strelski niz: Najslabši izkoristek kazenskih minut

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v gosteh pri St. Louis Blues vpisali visok poraz s 3:7. V Enterprise Centru je blestel domači igralec David Perron s tremi zadetki in podajo. Slovenski zvezdnik v vrstah gostujoče ekipe Anže Kopitar se prvič po štirih tekmah zapovrstjo ni vpisal med strelce. Vratar St. Louisa Jordan Binnington je ustavil 32 strelov.

Kralji so korak z gosti držali zgolj na začetku prve tretjine, ko so povedli z golom Alexa Iafalla v 12. minuti. A so že kmalu zavladali domači. Do konca uvodne tretjine je bil izid že 2:1 za St. Louis, v drugi tretjini so prejeli še tri zadetke, nato do konca še dva. Za kralje sta zadela še Dustin Brown in Carl Grundström.

»Naša igra ob igralski premoči na ledu je bila slaba«

Zasedba iz Kalifornije je po uvodni zmagi vpisala četrti poraz v vrsti. »Preprosto smo popustili,« je dejal Iafallo. »Pogovarjali smo se o tem, dobro smo začeli, ko smo jih napadli. Poskrbeti moramo, da bomo ostali pri tem in obdržali agresivnost v napadu.«

»To je bil najslabši izkoristek kazenskih minut, ki sem mu bil priča, odkar sem bil tukaj in mogoče odkar sem v ligi NHL,« je bil jezen trener Kings Todd McLellan. »To pa je bilo zelo veliko razočaranje. Naša igra ob igralski premoči na ledu je bila slaba,« ni našel dobre besede trener kraljev.