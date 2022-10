Kopitar med junaki prve zmage Kraljev v novi sezoni NHL

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so po uvodnih dveh porazih na začetku nove sezone NHL vendarle okusili slast zmage. V pravem strelskem šovu so Kralji tokrat v gosteh s 7:6 (4:2, 2:2, 1:2) strli odpor igralcev Minnesote Wilde.

Vidno vlogo je na ledeni ploskvi v centru Xcel Energy v Saint Paulu odigral Anže Kopitar, ki je v statistiko vpisal tri točke za prav toliko podaj. Slovenski zvezdnik je bil med podajalci pri tretjem zadetku (Kanadčan Drew Doughty v 12. minuti), petem (Švicar Kevin Fiala, 30.) in zmagovitem sedmem golu, ki ga je v 49. minuti zabil Adrian Kempe. Švedski napadalec je v polno zadel tudi v peti minuti, Preostale zadetke so za Los Angeles dosegli Kanadčan Gabriel Vilardi (9.) ter Američana Alex Iafallo (19.) in Matt Roy (34.).

Za gostitelje, ki so bili do izenačujočega gola Kanadčana Sama Steela v 48. minuti ves čas v zaostanku (uvodno tretjino so izgubili z 2:4), so bili natančni še Steelov rojak Jacob Middleton (13.), Američan Marcus Foligno (17.), Šved Joel Eriksson (26.), Kiril Kaprizov (33.) in Norvežan Mats Zuccarello (46.).

»To tekmo je zares težko pojasniti. Nisem prepričan, da bomo še kdaj prejeli šest golov in kljub temu zmagali na tekmi,« je po tekmi razmišljal Todd McLellan, trener Kraljev.

Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na torek (ob 1.00 po srednjeevropskem času), ko bodo gostovali pri hokejistih kluba Detroit Red Wings.