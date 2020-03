Kopitar: Na žalost smo si skopali pregloboko luknjo

Ljubljana – Ob prekinitvi tekmovanja v NHL je za svojo spletno stran spregovoril slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, ki je zaupal svoje misli o pandemiji novega koronavirusa in dosedanji sezoni, v kateri so njegovi Los Angeles Kings po povprečnem štartu in slabem nadaljevanju nazadnje le ujeli zmagoviti niz, na katerem so jezdili sedem tekem zapovrstjo.



»Mislim, da je bila naša tekma – z Ottawo Senators (3:2) – sploh zadnja, ki se je odigrala v NHL. Med prostim dnevom so nas nato obvestili, da so zaradi tega virusa prekinili ligo. Tako kot tudi v košarki (NBA), nogometu (MLS) in bejzbolu (MLB). Odločitev o prekinitvi je bila neizbežna in menim, da tudi edina pravilna,« je poudaril 32-letni Hrušičan, ki nima nobenih podatkov, kdaj naj bi se najmočnejša hokejska liga na svetu spet nadaljevala. Po neuradnih informacijah se vsaj dva tedna ne bo dogajalo nič.



Z družino so si doma naredili karanteno. »Zagotovo se bo vse skupaj kar zavleklo, koliko časa pa bo to trajalo, pa lahko le ugibamo. Mi bomo čim več časa preživeli v hiši in se do nadaljnjega izogibali okolju z večjimi množicami ljudi. Potreboval bom še kakšen dan ali dva, da se bom navadi na to, da ni treningov in tekem,« je priznal Kopitar, ki si bo sezono zapomnil predvsem zaradi koronavirusa.

Zadovoljen s preobrazbo ekipe

Kar zadeva Kralje, je dejal, da je bil začetek še kar v redu. »A smo nato po deseti, 15. tekmi padli in si skopali veliko luknjo, ki je bila na koncu pregloboka. Šele na zadnjih desetih tekmah smo igrali takšen hokej, kakršnega smo pričakovali že prej. Na žalost smo začeli dobro igrati prepozno, zaradi česar se nam ne bo uspelo uvrstiti v končnico,« je presodil najboljši slovenski hokejist, optimističen zaradi sprememb v moštvu, ki ta čas zaseda predzadnje mesto tako v pacifiški skupini kot celotni zahodni konferenci NHL.



»Ocenjujem, da gremo s preobrazbo ekipe v pravo smer. Nadejam se, da bomo v prihodnjih letih igrali bolje in hitreje. Seveda pa ni prijetno, ko klub zapuščajo igralci, s katerimi smo osvojili dva Stanleyjeva pokala,« je priznal Kopitar, ki z 62 točkami (21 golov + 41 podaj) na lestvici strelcev deli 30. mesto s finskim reprezentantom Aleksandrom Barkovom (Florida Panthers). Na vrhu s 110 točkami (43 + 67) kraljuje Nemec Leon Draisaitl (Edmonton Oilers).



»Moja statistika ni ravno super, je pa zadovoljiva. Vem, da lahko igram še bolje, vem, da lahko zberem še več točk. Upam, da se bo to pokazalo v prihodnji sezoni,« si želi kapetan moštva iz Los Angelesa.