Kopitar nagrajen z emmyjem

Slovenski hokejiski asje razkril, da je v svojo bogato zbirko hokejskih nagrad dodal prav posebno priznanje, televizijsko nagrado emmy.Kako se lahko zgodi, da je hokejist nagrajen z emmyjem? Kopitar je namreč leta 2018 nastopil v promocijskem videu Kraljev, ki se glasi: »To je Los Angeles, to so Kralji«, ki je prejel nagrado za športni promocijski posnetek.»To je prvi in verjetno zadnji. Kdo bi vedel, da sem tega sposoben,« je na svojem Instagramu šaljivo zapisal Kopitar.33-letni slovenski zvezdnik in kapetan Los Angelesa je tako z nenadejano nagrado le še povečal svojo zbirko dosežkov, med katere sodita dva Stanleyjeva pokala, dve nagradi Selke (za napadalca, ki se je najbolj odlikoval z igro v obrambi) in nagrada Lady Byng Memorial Thropy (za hokejista, ki ga odlikujejo tako dobre igre na ledu kot športno obnašanje).Nova sezona lige NHL se bo pričela 13. januarja 2021.