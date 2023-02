Kopitar ni sodeloval v pretepu, ki ga je zaznamoval tudi pljunek

Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce, s kralji pa je zabeležil 28. poraz v sezoni. Vseeno je Los Angeles na zahodu ostal na tretjem mestu. Na vrhu zahodne konference so Vegas Golden Knights s 76 točkami. Pred Los Angelesom so še Dallas Stars, ki imajo prav tako 74 točk. Sledijo Edmonton Oilers (72), Minnesota Wild (72), branilci naslova Colorado Avalanche (71), naslednji tekmeci kraljev Winnipeg Jets (71) ter Seattle Kraken (70).

Kings so bili proti rangerjem nemočni predvsem na začetku zadnjih dveh tretjin. V prvi je sicer za vodstvo domačih zadel Alexis Lafreniere, na začetku druge pa je bil dvakrat v 95 sekundah uspešen še Vincent Trocheck. Po menjavi vratarja Los Angelesa, Pheonix Copley je nadomestil Jonathana Quicka, se je razmerje moči na ledu le spremenilo. Ob koncu drugega dela igre je najprej znižal Viktor Arvidsson, na začetku zadnje tretjine pa še Matt Roy. Toda domači so hitro odgovorili in dosegli še dva gola v dobrih treh minutah za končnih 5:2. Za 34. zmago rangerjev v sezoni sta bila uspešna še Artemi Panarin in Mika Zibanejad.

Tekma v New Yorku je bila v nedeljo razburljiva. Gostje so bolje začeli, vendar pa so edini zadetek v prvi tretjini dosegli Newyorčani, ki so kmalu do konca tekme ostali brez kaznovanega K'Andreja Millerja, ki je pljunil na igralca kraljec Drewa Doughtyja. Trener domačih Gerard Gallant je dejal, da je bilo Millerju žal za incident, ki ni bil nameren. Po tekmi je Doughtyju to tudi povedal in dodal, da mu je žal. Do pljunka je prišlo, ko se je kar nekaj igralcev obeh ekip zapletlo v prerivanje.

Precej velik pljunek

»Ni prav. Če je to nameraval ali ne, bil je precej velik pljunek v moj obraz,« je po tekmi dejal Doughty. »Imeli smo priložnosti, še posebej na začetku tekme, vendar nismo zadeli,« je za konec po porazu dejal Kopitar, ki ni bil vpleten v pretep na ledu.

Kopitar je po sinočnjem porazu njegove ekipe v New Yorku v pogovoru s slovenskim dopisnikom povedal, da ima pred sabo še kar nekaj tekem in ne razmišlja o svojem veteranskem statusu, ampak o naslednji tekmi v noči s torka na sredo proti Winnipegu v Kanadi ter boju za končnico. Los Angeles Kings so iz zadnjih štirih gostovanj potegnili le eno zmago. V petek so premagali New York Islanders s 3:2, pred tem v četrtek izgubili proti New Jersey Devils s 3:4 in še prej v torek proti Minnesoti z 1:2. Trenutno so še vedno na drugem mestu pacifiške skupine ter tretjem v zahodni konferenci s 33 zmagami in 28 porazi.

Mika Zibanejad (levo) se je vpisal med strelce, kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar (na fotografiji desno) pa je ostal brez točke. FOTO: Wendell Cruz/USA Today Sports

Kopitar: V Madison Square Gardnu je zelo naelektreno

»V bistvu sta bila uvodoma dva odbita ploščka. V prvi tretjini ni bilo veliko takega, kar nam ni bilo všeč, niti v drugi. Včasih odbiti ploščki ne gredo, kot si želiš. Nocoj pač ni šlo v našo smer,« je o porazu menil Kopitar. Vseeno njegovi kralji ostajajo v igri za končnico.

»Igramo dobro, na lestvici stojimo dobro. Je pa dejstvo, da moramo do konca sezone zmagati še nekaj tekem, da se uvrstimo v končnico. Mislim, da je do konca še 20 tekem. Najprej bomo odigrali te in upam, da se bomo uvrstili v končnico, da bo forma dobra v pravem času,« je dejal Kopitar.

Na vprašanje, kako se pri svojih 35 letih počuti kot veteran v ekipi, kjer je kot mlad fant leta 2006 začel kariero v NHL, je odgovoril, da o tem ne razmišlja: »Mislim, da imam še kar nekaj časa pred seboj. Ekipa je sedaj pač mlajša, ampak se borimo in gledamo naprej ter se skušamo uvrstiti v končnico.«

V njej so leta 2014 igrali v finalu in za drugi naslov po letu 2012 premagali prav newyorške Rangerse.

»Zdaj je že nekaj časa minilo od tega. Zamenjalo se je tudi že kar nekaj igralcev v obeh ekipah. To, kar se je zgodilo pred leti, nima prevelikega vpliva na sedanje tekme,« je dejal Kopitar in dodal, da je zelo lepo spet igrati pred polnimi dvoranami po koncu pandemije koronavirusa.

»Dobro je, super je, sploh v taki dvorani kot je Madison Square Garden, kjer je zelo naelektreno. Lep občutek je, da so gledalci spet na tekmah,« je še dodal Kopitar, ki je imel po tekmi na levem ramenu ledeno oblogo, vendar zatrdil, da ne gre za nič resnega. »Malce ledu pač,« je pripomnil.

»Hat-tricka« Cozensa in Kaprizpova za zmagi Buffala in Minnesote

New York Islanders so v gosteh ugnali Winnipeg Jets s 4:0. Slednji so izgubili tretje zaporedno srečanje, Islanders pa so dobili četrto na zadnjih šestih tekmah. Buffalo Sabres so za tretjo zaporedno zmago s 7:4 premagali Washington Capitals. »Hat-trick« je dosegel Dylan Cozens, Tage Thompson pa je na 58 tekmah v sezoni dosegel že 40 zadetkov. Ob tem ima še 39 podaj.

Minnesota Wild so po zaslugi »hat-tricka« Kirila Kaprizova po podaljšku premagali Columbus Blue Jackets s 3:2. Na vzhodu so četrtouvrščeni Toronto Maple Leafs zanesljivo s 5:1 v gosteh ugnali Seattle Kraken, doma pa so Pittsburgh Penguins s 7:4 premagali lanske finaliste Tampa Bay Lightning. Nashville Predators so bili s 6:2 v gosteh boljši od Arizona Coyotes. Matt Duchene, Roman Josi (dva gola) in Thomas Novak so dosegli po tri točke.