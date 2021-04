Kopitar pred vsemi češkimi in slovaškimi asi

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so se s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu veselili prepričljive zmage v NHL. V domačem Staples centru so prvič v sezoni pred svojimi navijači na tribunah s 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) odpravili igralce kluba Anaheim Ducks.



Med strelce se je vnovič vpisal tudi Kopitar, ki je v 29. minuti po sijajni podaji Kanadčana Drewa Doughtyja popeljal Kralje v vodstvo z 2:0. Slovenski zvezdnik je tako dosegel deseti zadetek v sezoni in 44. točko (10 golov + 34 podaj). Z njimi si na lestvici strelcev in podajalcev deli 19. mesto ter je tako, denimo, pred vsemi češkimi in slovaškimi asi. Na vrhu sicer s 74 točkami (24 + 50) še naprej kraljuje kanadski zvezdnik Connor McDavid (Edmonton Oilers).



Ob 33-letnem Hrušičanu so mrežo Račk zatresli še Šved Carl Grundström (v 6. minuti), Kanadčan Andreas Athanasiou (31.) in Američan Blake Lizotte (51.), častni gol za Anaheim pa je zabil Lizottov rojak Cam Fowler (55.).



Hokejisti Los Angelesa, ki so zdaj pri 40 točkah, so se s 17. zmago v sezoni na lestvici zahodne skupine nekoliko oddaljili od zadnjeuvrščenega Anaheima (35) in se na točko zaostanka približali šestouvrščenim igralcem moštva San Jose Sharks (41).



Drugi izidi: Buffalo Sabres : Boston Bruins 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils 7:6 (4:0, 2:0, 1:6), New York Islanders : New York Rangers 6:1 (1:0, 2:1, 3:0), Tampa Bay Lightning : Carolina Hurricanes 1:4 (0:0, 1:3, 1:0), Florida Panthers : Columbus Blue Jackets 5:1 (2:1, 3:0, 0:0), Dallas Stars : Detroit Red Wings 5:2 (3:0, 1:1, 1:1), Vancouver Canucks : Toronto Maple Leafs 6:3 (0:1, 2:1, 4:1).





Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: