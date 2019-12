Kopitar prekinil strelsko sušo, a ob porazu kraljev

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je znova našel prave občutke na ledeni ploskvi ter je prekinil strelsko sušo v najmočnejši hokejski ligi na svetu severnoameriški NHL. Vendar pa ima odlična predstava Hrušičana napako, njegovi kralji so izgubili v gosteh proti pacifiškim tekmecem iz Vancouvra z 2:3.



Kopitar je v Rogers Areni v olimpijskem Vancouvru na tihomorski obali Kanade v drugi in tretji tretjini tlakoval vrnitev kraljev po zaostanku dveh golov.



Zadel je za 1:2 v 32. minuti obračuna, ko je pospravil v mrežo odbitek. Nato pa je asistiral Tylerju Toffoliju tudi pri drugem zadetku kraljev za izenačenje 2:2 v 47. minuti.

Markstrom je odigral tekmo kariere

A so domači po zaslugi švedskega napadalca Eliasa Petterssona le 19 sekund kasneje vzeli točki, kraljem pa je ostala ničla.

Kralji so vršili napad za napadom, a je bil pred domačimi vrati zanesljiv Jacob Markstrom, ki je odigral tekmo kariere, saj je ubranil kar 49 strelov gostov iz Kalifornije, kar je njegov osebni rekord v ligi NHL.



Hokejisti Vancouver Canucks so tako prišli do četrte zaporedne zmage, po nizu štirih porazov na prejšnjih petih tekmah.

Kopitar je z golom in podajo popravil svojo statistiko sezone, na odigranih 41 tekmah je dosegel 15 golov, 20 podaj za 35 točk. Vratar LA Kings Jonathan Quick je imel na svojem računu ob koncu tekme 23 obramb.



Prva dva gola na tekmi sta padla v prvi tretjini, ko sta domače navijače razveselila Jake Virtanen in Tyler Motte.

327. karierni gol

S 327. kariernim golom se je Kopitar na četrtem mestu najboljših strelcev franšize iz Los Angelesa izenačil z Berniejem Nichollsom. Na vrhu je Luc Robitaille s 557 goli.



V pacifiški skupini, ki je del zahodne konference lige NHL, si ekipa LA Kings s 36 točkami deli zadnje mesto z Anaheim Ducks. Vancouver je skupaj z Edmontonom četrti s 44 točkami. Las Vegas, ki je ponoči s 4:1 ugnal Arizono, vodi z 48 točkami.



Izidi:

Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:2 (kazenski streli)

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 4:5 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 5:4

Florida Panthers - Detroit Red Wings 5:4

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 6:4

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 6:4

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 3:2

(Anže Kopitar: gol in podaja za LA Kings)

Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 4:1

San Jose Sharks - Philadelphia Flyers 6:1