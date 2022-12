Kopitar prvič v sezoni zadel dvakrat in iz Los Angelesa pregnal kojote

Anže Kopitar je v prvi tretjini po golu Christiana Fischerja, ki je obrambo Los Angeles Kings v 13. minuti presenetil ob igri z igralcem manj na ledu, izenačil na 1:1 ob številčni premoči kraljev v 14. minuti. Gostje iz Arizone so v drugi tretjini povedli tudi že s 3:1, a so domačini izenačili, nato pa je v zadnjih 20 minutah za popoln preobrat zadel Kopitar v 46. minuti, zmago pa je potrdil Kevin Fiala slabi dve minuti pred koncem dvoboja.

To je bila že 13. zmaga v sezoni za Los Angeles, ki s 30 točkami ostaja tik pod vrhom zahodne konference, niz tekem, na katerih so osvojili vsaj točko, pa so kralji podaljšali na štiri.