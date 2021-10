Kopitar s šestim golom izenačil osebni rekord, blizu tudi klubskemu

Los Angeles Kings so z golom Anžeta Kopitarja v prvi tretjini povedli na gostovanju v Dallasu, ki je v drugi tretjini zaostal še enkrat, nato pa izsilil podaljšek in uspel premagati kalifornijsko moštvo. Teksašanom je dve točki prinesel Denis Gurjanov, ki je po dobrih štirih minutah dodatka igralnega časa zadel z bekendom na prvi domači tekmi sezone. Braden Holtby je bil zvezda v vratih zvezd, ustavil je kar 43 strelov. Dallas je že tretjič v sezoni zmagal v podaljšku, od tega so enkrat dvoboj odločali kazenski streli.

Za Kopitarja je bil to že šesti gol na prvih štirih tekmah sezone: za enostaven zadetek z neposredne bližine ga je lepo našel Viktor Arvidsson, ki je bil z eno nogo že na ledeni ploskvi, Kopitar pa je plošček le še preusmeril v mrežo. Po izenačenju domačinov je Gabriel Valardi v zaključku druge tretjine ob petminutnem »power playu« poskrbel za drugo vodstvo Los Angelesa, potem ko je bil zaradi grdega prekrška nad veteranom Drewom Doughtyjem izključen Dallasov novinec Jari Hakanpää. Doughty je imel težave s kolenom in se ni več vrnil na led. Jonathan Quick je zbral 19 obramb.

Kopitarju, ki je zadel na vseh uvodnih štirih tekmah nove sezone, manjkata le še dva zadetka do klubskega rekorda, ki ga drži Charlie Simmer (sezona 1979/80) s šestimi zaporednimi obračuni, na katerih je dosegel gol. Hrušičan je z golom na četrti zaporedni tekmi izenačil osebni rekord. Simmerja bo slovenski reprezentant lovil na dveh zaporednih tekmah s St. Louis Blues.

»Imeli smo kar veliko priložnosti. Že v rednem delu, nato še v podaljšku. Nismo jih znali izkoristiti. To je nekaj, na čemer bomo morali kot ekipa še delati, če želimo zmagovati,« je po tekmi Kopitarja citiral STA.

Z zbiranjem točk nadaljujeta Edmontonova asa Leon Draisaitl in Connor McDavid. Prvi je za zmago na gostovanju v Las Vegasu tokrat prispeval dva gola in podajo, drugi pa dve podaji za končnih 5:3. Obračun je bil izenačen, Zack Kassian ga je odločil v zadnji tretjini. Boston Bruins so pokvarili odličen začetek sezone Buffalo Sabres in jih ugnali v njihovi dvorani s 4:1, San Jose Sharks pa so prav tako na gostovanju ugnali Toronto in nadaljevali z nepremagljivim nizom (5:3). Logan Couture je zadetkoma dodal še podajo, Adin Hill je zbral 30 obramb, pri Bostonu pa se je z golom in podajama izkazal Charlie Coyle, s 35 obrambami pa Linus Ullmark.

Petkovi izidi:

Dallas Stars : Los Angeles Kings 3:2 (podaljšek)

(Anže Kopitar gol v 23:53 minute za Los Angeles.)

Toronto Maple Leafs : San Jose Sharks 3:5

Buffalo Sabres : Boston Bruins 1:4

Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers 3:5