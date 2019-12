Hokejisti Los Angelesa so v tekmi lige NHL v Edmontonu izgubili z domačo ekipo z 1:2. Za domače sta zadela Leon Draisaitl in Alex Chiasson, za goste, pri katerih slovenski zvezdnik Anže Kopitar ni dobil nobene točke za gol ali podajo, pa je bil uspešen le Michael Amadio.



Za kralje je bil to tretji poraz v nizu in deseti zaporedni na gostovanjih. Naslednja tekma Kopitarja in soigralce čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali v Calgaryju.