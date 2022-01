Kopitar s kralji v soboto napolnil mrežo Nedeljkovića

Los Angeles Kings so v letu 2022 zmagali le drugič na treh tekmah. Po prepričljivi zmagi nad Philadelphio Flyers (6:3) in porazu z eno najmočnejših ekip lige Nashville Predators (2:4) je na peti zaporedni domači tekmi napočil čas za novo zmago – kralji so Detroit Red Wings odpravili s 4:0, zadeli so Phillip Danault v 7., Drew Doughty v 10., Adrian Kempe v 37. in Trevor Moore v prazno mrežo v 58. minuti. Calvin Petersen je mrežo Los Angelesa ohranil nedotaknjeno ob 21 strelih Detroita, v čigar vratih je moral Alex Nedeljković ustaviti 42 strelov, štirje od teh so končali za hrbtom vratarja srbskih korenin.

Anže Kopitar je prebil 21 minut na ledu, ravno toliko obramb pa je zbral Petersen, ki je po 6. decembru znova zaigral v prvi postavi. Kralji bodo naslednjič igrali v noči na torek, ko gostijo New York Rangers. Trenutno so osmi v zahodni konferenci z 39 točkami, v pacifiški skupini pa drži zadnjo vozovnico za končnico – najbližji zasledovalci so s tekmo več in istim številom točk San Jose Sharks, s točko manj in tekmo manj od Los Angelesa sledijo Edmonton Oilers. Dustin Brown je prispeval dve asistenci in je točko oddaljen od 700. točke v ligi.

»Mislim, da smo le še nadgradili tisto z zadnje tekme. Mislim, da smo bili v igri pet na pet boljši od Nashvilla na prejšnji tekmi, zdaj pa smo se še naprej držali tega in smo tekmo začeli tam, kjer smo prejšnjo končali. Fantje so bili lačni, pripravljeni in seveda, to je pomembna zmaga,« je lakingsinsider.com citirak Danaulta.

Panterji (vsaj začasno) spet na vrhu lige

Florida Panthers so vsaj začasno skočili na vrh lige, potem ko so po podaljšku v gosteh premagali tretjo ekipo lige Carolina Hurricanes s 4:3. Anthony Duclair je odločilni gol dosegel v tretji minuti podaljška, podajalec je bil Jonathan Huberdeau, ki se je podpisal tudi pod prvi gol na tekmi in je s 46 točkami četrti med strelci lige.

Branilci naslova Tampa Bay Lightning so doma izgubili proti Boston Bruins z 2:5, pri čemer sta za goste po dvakrat zadela Brad Marchand in David Pastrnak. Boston je do 35. minute vodil s 4:0. Minnesota Wild je po kazenskih strelih s 3:2 premagala peto ekipo vzhodne konference in tudi lige Washington Capitals. Kevin Fiala in Frederick Gaudreau sta zadela kazenska strela za domače. Gostujoči zvezdnik Aleksander Ovečkin je vpisal eno asistenco in je z 51 točkami tretji na lestvici strelcev.

Nashville Predators, najboljši v zahodni konferenci, so v gosteh ugnali Arizona Coyotes s 4:2, medtem ko je druga ekipa zahoda Vegas Golden Knights izgubila proti Chicago Blackhawks z 1:2. Na drugih tekmah so Dallas Stars, pri katerih je Jason Robertson zbral tri asistence, ugnali Pittsburgh Penguins s 3:2. Colorado Avalanche je po štirih asistencah Mikka Rantanena, ki je s 40 točkami sedmi med strelci, po podaljšku strl Toronto Maple Leafs s 5:4. Philadelphia Flyers so po podaljšku izgubili proti San Jose Sharks z 2:3, pri katerem je vse tri gole dosegel Tomaš Hertl. Columbus Blue Jackets pa so odpravili New Jersey Devils s 4:3.