Kopitar s soigralci spet pokazal, kdo je glavni v mestu

Po zaslugi izvrstne druge tretjine, v kateri so zadeli kar trikrat, so Los Angeles Kings visoko ugnali mestne rivale Anaheim Ducks. Po vodilnem zadetku Carla Grundströma v 8. minuti tekme sta med 24. in 33. minuto nato tri gole dosegla Anže Kopitar in Adrian Kempe. Slednji je v 24. minuti po podaji Kopitarja povišal na 2:0, nato pa je vrnil asistenco slovenskemu asu, ki je po akciji z Drewom Doughtyjem v 31. minuti povišal na 3:0 z močnim strelom z roba ledene ploskve.

Dobri dve minuti kasneje so se kralji spet veselili, ko je po samostojni akciji zadel Kempe. Troy Terry je v 43. minuti zgolj ublažil poraz račkov, ki so tako še zaostali za Los Angelesom v lovu na zadnja mesta, ki vodijo v letošnjo končnico. Kings so se povzpeli vse do drugega mesta v pacifiški skupini, kjer imajo z dvema tekmama več tri točke manj od vodilnih Calgary Flames, točko manj od kraljev imajo ob enakem številu tekem Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers pa s tekmo manj od obeh zaostajajo še za dodatne tri točke.

To je bil poseben večer tudi za vratarja Jonathana Quicka, ki je kot tretji med še aktivnimi čuvaji mreže po Marcu-Andreju Fleuryju (508) in Careyju Priceu (360) dosegel 350 zmag v ligi NHL. Na obračunu Arizona Coyotes in Vegas Golden Knights v Glendalu je blestel Scott Wedgewood, ki je s 43 obrambami postavil rekord kariere in ustavil zlate viteze za zmago pred domačimi navijači s 3:1.

Kralji so po poročanju STA dosegli osmo zmago na zadnjih dvanajstih tekmah ter se prebili na šesto mesto zahodne konference z izkupičkom 28 zmag in 17 porazov ter sedmih odigranih podaljškov. Trenutno so pri 63 točkah, 17 za vodilno ekipo lige Colorado Avalanche. Ta je s 6:3 ugnala Winnipeg Jets. V Denverju je Gabriel Landeskog dosegel tri gole.