Kopitar s tremi točkami zrežiral veliko vrnitev Kraljev

Hitro maščevanje Kraljev in prekinitev zmagovitega niza St. Louisa

Rezultati lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

Hokejistom Los Angelesa je na domači tekmi St. Louisom veliki met, saj so izničili zaostanek treh golov in po podaljšku zmagali s 4:3.Velika vrnitev Kraljev je potekala v režiji izjemnega slovenskega asa, ki je z dvema goloma in asistenco prispeval ključni del pri izenačitvi na 3:3.Hrušičan je na 23 tekmah sezone vknjižil 6 golov in 22 asistenc, na lestvici najboljših podajalcev lige je na visokem petem mestu mestu.Los Angeles se je tako maščeval St. Louisu za včerajšnji poraz in prekinil njegovo serijo štirih zaporednih zmag.»Če bi se ukvarjali s stavami, bi verjetno na nas stavili včeraj, danes pa ne. A hokej je včasih smešen šport in veseli smo nocojšnje zmage. Veliko delam na svoji igri in se predvsem poskušam zabavati,« je povedal Kopitar, ki je svoj točkovni niz podaljšal na štiri tekme.Tekma se za gostitelje ne bi mogla začeti slabše. St. Louis je namreč dosegel prve tri gole na tekmi,je zadel že po 25 sekundah,je v 5. minuti povišal na 2:0,pa v 12. z igralcem več na 3:0.Nato je pri Kraljih v ospredje stopil njihov kapetan Anže Kopitar. Ta je v 14. minuti začel preobrat, ko je zadrsal v protinapad in z leve strani natančno meril v bližnji kot golaDomači kapetan je nato v 59. minuti ob številčni premoči zadel še drugič, ko jepodal z leve strani, plošček pa je na Kopitarjevo palico preusmerilAnže Kopitar je bil udeležen tudi pri izenačujočem golu. V sami končnici je za nasprotnikovim golom čakal na prostega soigralca in opazil, ki je zadel vsega 11 sekund pred koncem za 3:3.Veliki preobrat Los Angelesa je v 2. minuti podaljška dokončal, ki je v protinapadu treh proti enemu dobil podajoin zadel iz bližine.Los Angeles Kings : St. Louis Blues 4:3* po podaljšku (Kopitar 2 gola, asistenca in 6 strelov v 20:13)New Jersey Devils : New York Rangers 3:6New York Islanders : Buffalo Sabres 5:2Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers 4:3Nashville Predators : Florida Panthers 2:6Arizona Coyotes : Minnesota Wild 5:2Montreal Canadiens : Winnipeg Jets 7:1Vancouver Canucks : Toronto Maple Leafs 4:2Colorado Avalanche : Anaheim Ducks 4:5 *po podaljškuDallas Stars : Columbus Blue Jackets 5:0Edmonton Oilers : Calgary Flames 3:2San Jose Sharks : Vegas Golden Knights 0:4