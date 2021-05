Kopitar se je moral udariti po glavi

V nadaljevanju preberite:



Ni veliko hokejistov v NHL, ki so 15 let zastopali barve istega kluba, še manj je takšnih, ki so v karieri zbrali 1000 točk. Slovenski as Anže Kopitar se je znašel v preseku množic, ko je 37 sekund pred koncem gostovanja Los Angeles Kings pri moštvu Arizona Coyotes podal za zmago s 4:2 ...