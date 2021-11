Kopitar se je s Kralji veselil nove zmage

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem na čelu dosegli še četrto zaporedno zmago v NHL, potem ko so na svojem ledu premagali tudi New Jersey Devils. Po podaljšku so bili boljši s 3:2 (0:0, 1:0, 1:2; 1:0).

Zmagoviti gol je po 42 sekundah dodatnega dela zabil Američan Alex Iafallo, pred tem pa sta za Kralje v polno zadela še Šved Adrian Kempe (v 40. minuti) in v Uzbekistanu rojeni Američan Arthur Kaliyev (57.). Za Vrage sta zadetka dosegla Šved Jesper Bratt (44.) in Čeh Pavel Zacha, ki je domačo mrežo zatresel pičlih 24 sekund pred koncem rednega dela.

Anže Kopitar je v statistiko vpisal eno točko, potem ko je bil ob Američanu Dustinu Brownu podajalec pri Kempejevem golu. Slovenski as je sicer na ledu prebil debelih 22 minut in v tem času proti gostujočemu vratarju, Kanadčanu Mackenzieju Blackwoodu sprožil štiri strele.

Na lestvici strelcev zdaj Kopitar, ki je doslej zbral 14 točk za sedem golov in prav toliko podaj, zaseda visoko peto mesto. Na vrhu kraljuje nemški reprezentant Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) s 23 točkami (10 + 13).

Drugi izidi: Winnipeg Jets : Chicago Blackhawks 5:1, Edmonton Oilers : New York Rangers 6:5 – po podaljšku, Anaheim Ducks : Arizona Coyotes 3:1, Vancouver Canucks : Nashville Predators 2:3.