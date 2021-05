Kopitar se je včlanil v klub 1000

Kopitar je prejemal čestitke. FOTO: Christian Petersen/AFP

je v zadnji minuti tekme med Arizono in Los Angelesom prišel do jubilejne tisoče točke v NHL. Ob izpraznjenem golu Kojotov je kapetan Kraljev podal za gol, s čimer so Kingsi zmagali s 4:2.Točno 40 sekund pred koncem tekme je 33-letni Slovenec ob igralcu manj dobil sodniški met, plošček je odložil za hrbet, kjer je Walker s strelom čez celotno ledeno ploskvo zatresel mrežo. Kopitar je začel prejemati čestitke. Postal je 91. član kluba tisoč, ob tem je 31. ki mu je to uspelo pri enem klubu.Triintridesetletni Kopitar je v sezoni na 51 tekmah zbral točno 50 točk (13 golov in 37 podaj). Do konca čaka Hrušičana še pet tekem. Pri statistiki se upoštevajo samo goli in podaje iz rednih delov sezon: Kopitar je 1000 točk zbral na 1124 tekmah. To je njegova 15. sezona v NHL.»Težko je ubesediti občutke. Bil sem že del tisočih tekem in vem, kakšne norčije se odvijajo ob takšnih mejnikih, a trenutno sem res kar brez besed. Poskušal sem, da bi mi uspelo že prej med tekmo, a na koncu se je razpletlo tako, kot se je moralo,« je dejal Kopitar. »Pred tednom dni sem poslušal intervju z, ki se je opravičeval, da bi brez njega že veliko prej prišel do tisoče točke. A z nikomer drugim si ne bi želel, da bi mi uspel takšen dosežek. Vsaj 500 točk sem dosegel po njegovi zaslugi,« je dejal Kopi, ki je postal četrti igralec kraljev v zgodovini s tem pomembnim mejnikom. »Upam, da nas skupaj čaka še veliko tekem.«Kopitar je član kalifornijske zasedbe od sezone 2006/07. V tem obdobju je z njo dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 2011/12 in 2013/14. Hrušičan je doslej zabil 346 golov in prispeval 654 podaj. Na vrhu večne lestvice strelcev je legendarni Kanadčanz 2857 točkami (894 golov in 1963 podaj). Drugi je Čehs 1921 točkami (766 golov in 1155 podaj), tretji pa Kanadčans 1887 točkami (694 golov in 1193 podaj).Pri LA Kings so pred njim mejo 1000 točk dosegliinkaterih dresi so upokojeni pod stropom Staples Centra. Nekoč bo tam visela številka 11. Kopitar je 13. evropski igralec, ki je dosegel 1000 točk.Tampa Bay Lightning : Dallas Stars 6:2Ottawa Senators : Montreal Canadiens 5:1New York Rangers : Washington Capitals 2:4Columbus Blue Jackets : Nashville Predators 4:2St. Louis Blues : Anaheim Ducks 2:3 (kazenski streli)Minnesota Wild : Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek)San Jose Sharks : Colorado Avalanche 3:2Calgary Flames : Winnipeg Jets 0:4Arizona Coyotes : Los Angeles Kings 2:4