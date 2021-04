Kopitar spet prispeval delež za zmago Los Angelesa

Slovenski hokejski zvezdnikje z Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL na kalifornijskem derbiju s 4:2 premagal San Jose Sharks. Po prvi tekmi v San Joseju, ki so jo dobili gostitelji s 5:2, so tokrat zmago odnesli kralji; Kopitar je v statistiko v slabih 21 minutah na ledu vpisal podajo.Pri kraljih je kar trojica igralcev dosegla gol in podajo; najbolj razigrani so biliinen zadetek je k zmagi po podaji Kopitarja za vodstvo kraljev s 3:1 v drugi tretjini prispeval šeIzkazal se je tudi vratar, ki je zbralin pomagal kraljem maščevati petkov poraz v San Joseju.Kralji so po treh golih v drugi tretjini povedli s 4:1, v zadnji so morski psi prekle ublažili poraz in s tem prekinili niz petih zaporednih zmag proti kraljem. Naslednja tekma kralje čakako bodo v svoji dvorani gostili Vegas Golden Knights. Dobro bi bilo, da bi Kopitar in soigralci povezali več zmag v nizu, saj bodo v nasprotnem primeru le stežka računali na preboj v končnico. Kopitar se je s podajo sicer prebil na 12. mesto po točkah za 8 golov in 34 podaj.