FOTO:Kopitar streljal, a plošček ni šel v gol

Izidi:

Ekipa Los Angeles Kings je bila v severnoameriški hokejski ligi NHL zelo blizu zmagi in dvema osvojenima točkama, a je na koncu iztržila le eno. Kralji so izgubili na domačem ledu dvorane Staples Center po izvajanju kazenskih strelov, z 2:1 je bila boljša gostujoča ekipa Colorado Avelanche.je izvajal prvi kazenski strel, a neuspešno.Vratarje ubranil poskus kapetana kraljev. Proti češkemu vratarju sta bila neuspešna tudi naslednja izvajalcain. Čuvaja domače mrežeje premagal Finec, potem ko sta bila proti domačemu vratarju neuspešna Nathan MacKinnon in Gabriel Landeskog.V rednem delu sta padla zgolj dva gola, en na vsaki strani. Austin Wagner je poskrbel za vodstvo domače ekipe v prvi tretjini, vendar pa je Ryan Graves v drugi poskrbel za izenačenje in kasneje za podaljšek. Colorado se je z zmago približal na le eno točko zaostanka za vodilno ekipo centralne skupine in zahodne konference St. Louis Blues. Ekipa iz Kolorada ima 79 točk, vodilni St. Louis pa 80.Kralji s 50 točkami ostajajo prikovani na zadnjem mestu pacifiške skupine in razvrstitve zahodnega dela lige NHL. Najboljša ekipa vzhodne konference Boston Bruins, ki z 90 točkami vodi v ligi NHL, je doživela visok poraz s 3:9 proti Vancouver Canucks. Odmeval je tudi poraz ekipe Washington Capitals z 2:3 v gosteh pri New Jersey Devils.Washington si 80 točk in mesto vodilne ekipe metropolitanske divizije deli s tekmeci iz Pittsburgha Penguins, ki so prav tako izgubili, doma, proti Buffalo Sabres z 2:5. Je pa na tekmi Washingtona in New Jerseyja poseben mejnik dosegel ruski hokejski zvezdnik, ki mu je po nekaj tekmah čakanja vendarle uspelo doseči 700. gol v ligi NHL.Ovečkin je postal šele osmi hokejist v zgodovini, ki je dosegel ta mejnik. Pred hokejistom Washingtona so se v klub s 700 zadetki vpisali(894),(801),(766), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731), Phil Esposito (717) in Mike Gartner (708).Ovečkin je jubilejni gol dosegel v peti minuti tretje tretjine za 2:2. To je na koncu bilo premalo, saj je Damon Severson manj kot dve minuti pred koncem tekme dosegel odločilni zadetek za New Jersey.New Jersey Devils - Washington Capitals 3:2Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 4:2Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 2:5Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 3:6Ottawa Senators - Montreal Canadiens 0:3New York Rangers - San Jose Sharks 3:2Arizona Coyotes - Tampa Bay Lightning 7:3Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 4:3 (kazenski streli)Vancouver Canucks - Boston Bruins 9:3Vegas Golden Knights - Florida Panthers 5:3Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:2 (kazenski streli)brez gola ali podaje v 27 minutah za Kings)