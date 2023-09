Kopitar tudi v Avstraliji oral ledino

Hokejisti LA Kings so v soboto popoldne pred razprodano dvorano Rod Laver Arene izgubili svojo prvo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone v severnoameriški ligi NHL v Melbournu v Avstraliji. Boljši so bili člani zasedbe Arizona Coyotes s 5:3. Zaigral je tudi slovenski as Anže Kopitar, ki je sprožil dva strela v okvir vrat nasprotnika.

Po prvi tretjini, v kateri nobena ekipa ni vpisala zadetka, je Arizona uspešneje začela drugo tretjino. Napadalec Kojotov Clayton Keller je plošček ponesel za golovo črto in zabil strel s hrbta čuvaja mreže kraljev Pheonixa Copleyja.

Kojoti so kasneje v drugi tretjini dodali gol in podvojili svojo prednost, ko je bil uspešen Matias Maccelli. Kralji so manj kot minuto kasneje dosegli zadetek, ko je napadalec Adrian Kempe odprl svoj strelski račun v predsezoni.

Z dvema zadetkoma v 21 sekundah, pod katera sta se podpisala Lawson Crouse in Logan Cooley, je Arizona sredi druge tretjine povedla s 4:1. Kralji so nato prek Viktorja Arvidssona zmanjšali razliko na 2:4. Manj kot štiri minute pred koncem druge tretjine je Trevor Moor zabil za 3:4. Napadalec Arizone Barrett Hayton je 22 sekund pred koncem tekme postavil končni izid 5:3.

Kljub slabemu ledu so tekmo izpeljali

To je bilo prvo gostovanje lige NHL na južni polobli v Avstraliji. Turneja v Melbournu je peta izdaja tako imenovane globalne serije pod okriljem NHL, v kateri se tekme odvijajo zunaj Severne Amerike.

Prvič se je zgodilo, da je Rod Laver Arena, znano prizorišče teniškega turnirja za veliki slam odprtega prvenstva Avstralije, gostila tekmo hokeja na ledu. Lokalni mediji so sicer pred turnirjem poročali o precejšnji zaskrbljenosti zaradi slabe kakovosti ledu, vendar pa so uspeli izpeljati tekmo.

Ekipi bosta znova igrali v nedeljo na istem prizorišču za konec turneje po Avstraliji.

Ker dvorana nikoli ni bila zasnovana za hokej na ledu, je liga NHL zgradila začasno drsališče, podobno tistim, ki se uporabljajo za tekme na prostem, čeprav je bila med tekmo zložljiva streha dvorane zaprta.

Redni del sezone 2023/24 lige NHL se bo začel 10. oktobra.