Kopitar ujel Gretzkega, kralji zmagali v prestolnici

Hokejisti Los Angeles Kings so dan po porazu pri Carolini našli prave občutke in s 3:2 premagali Washington Capitals, pri katerih je prvi zvezdnik Alex Ovečkin šestkrat streljal proti vratom, a ni mogel premagati novinca Gareta Sparksa, ki je zbral 33 obramb.

Sparks, ki so ga Kralji podpisali za eno leto, je prvič po letu 2019 začel tekmo in dosegel prvo zmago po marcu 2019, obrakrat s Torontom. »Dolgo sem čakal na ta trenutek, bili je zabavno,« je bil vesel Sparks, ki so ga v moštvo poklicali dan prej iz Ontaria v AHL, ker je moral Cal Petersen v karanteno.

Adrian Kempe je dosegel odločilni gol. FOTO: Geoff Burke/USA Today Sports

Za goste so zadeli Adrian Kempe, Blake Lizotte in Christian Wolanin, Matt Roy je imel dve asistenci in Anže Kopitar eno. LA se je pobral po porazu z 1:5 pri Carolini in je na zadnjih šestih tekmah dosegel štiri zmage. »Fantje so delali za Sparksa, on pa jim je vračal,« je povedal trener Todd McLellan.

Za Capitals sta zadela Connor McMichael in Justin Schultz, Vitek Vaneček je imel 21 obramb. Washington je vodil z 2:1, na začetku tretje tretjine je izenačil Wolanin, na polovici zadnjega dela je zmagoviti zadetek dosegel Kempe.

Kopitar je pri golu Lizotta dosegel 672. podajo in se na drugem mestu klubske lestvice izenačil z Waynom Gretzkym. Rekorder je Marcel Dionne s 757. Ovečkin je prekinil niz sedmih tekem, na katerih je vpisal vsaj točko.

Izidi:

Seattle Kraken : Edmonton Oilers 3:5

New York Islanders : Vegas Golden Knights 3:4 - kazenski streli

Winnipeg Jets : St. Louis Blues 4:2

New Jersley Devils : Pittsburgh Penguins 2:3

Washington Capitals : Los Angeles Kings 2:3