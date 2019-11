Kopitar z golom, a kralji brez zmage

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL v domačem Staples Centru gostili Arizona Coyotes, ki so zmagali s 3:2 in končali niz petih zaporednih zmag kraljev na domačem ledu. Strelec odločilnega gola za zmago je bil Lawson Crouse, ki pa je moral še pred koncem tekme z ledu zaradi grdega padca.



Za kojote, ki so zmagali na petih od zadnjih sedmih tekem, vključno s ponedeljkovo domačo zmago nad kralji s 3:0, sta zadela še Phil Kessel in Christian Fischer, blestel je zlasti vratar Antti Raanta, ki je zbral 43 obramb.



Prvi mož kraljev pa je bil Kopitar, to sezono vodilni po točkah (24) v svoji ekipi, ki je v drugi tretjini po podajah Drewa Doughtyja in Adriana Kempa z igralcem več zadel za izenačenje na 1:1.



To je bil že deveti gol Hrušičana to sezono, skupno pa je dosegel točko na osmih od devetih zadnjih tekem in vsaj točko na 17 od 23 tekem Los Angelesa to sezono.



Zadetek za kralje je prispeval tudi Nikolaj Prohorkin. Domači vratar Jonathan Quick je zaustavil 16 strelov.

»Ko proti kojotom zaostajaš z 0:1, se je težko vrniti. Tekmo je odločil njihov dober start v dvoboj, medtem ko smo mi zaspali in se prepozno vključili v igro,« je po tekmi dejal domači hokejist Blake Lizette.



Naslednja tekma kralje čaka v ponedeljek, ko bodo na domačem ledu gostili kalifornijske tekmece San Jose Sharks.