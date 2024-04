Kopitar z golom pod prečko v podaljšku junak druge tekme

Hokejisti Los Angeles Kings so pri favoriziranem Edmontonu uspeli dobiti drugo tekmo in serijo izenačiti na 1:1. Anže Kopitar je že pred serijo napovedal, da končnico raje začne v gosteh, ker se z zmago na tujem ledu hitro znajdeš v prednosti, danes pa je prav slovenski kapetan poskrbel, da so Kralji izenačili. V tretji minuti podaljška je dosegel odločilni gol za zmago LA-ja s 5:4.

Kopitar je bil razigran že v rednem delu tekme, prispeval je asistenci za uvodna zadetka Adriana Kempeja, po katerih je Los Angeles povedel z 2:0. Po prvi tretjini je bil izid 3:1, v drugi so domačini izenačili, zadetka Kevina Fiale na gostujoči in Dylana Hollowaya na domači strani pa sta pomenila, da nas čaka podaljšek.

Slovenski as ga je začel na klopi, v igro je prišel ob prvi menjavi napadalne trojke pri Los Angelesu in ni trajalo dolgo, da je odločil srečanje. Vratar Cam Talbot je ukrotil neugoden strel Edmontona z modre črte in plošček je ostal v tretjini Los Angelesa, njihovi branilci so prišli do njega, sledila je podaja do Mikeya Andersona, ki ga je ob ogradi, kjer ga je preusmeril še Quinton Byfield, spravil v napadalno tretjino.

Tam je nanj čakal Kopitar, ki je neovirano zadrsal proti vratom Edmontona in rutinirano, s strelom v desni zgornji kot tik pod prečko utišal dvorano ter poskrbel za veliko in pomembno zmago Los Angelesa, s katero so tehtnico v končnici pred vrnitvijo v Los Angeles prevesili na svojo stran. Naslednja tekma bo ob 4.30 v soboto zjutraj po slovenskem času.

Veselje Kopitarja s soigralci po odločilnem trenutku druge tekme. FOTO: Perry Nelson/USA Today

Prav tako na zahodnem delu lige so branilci naslova, Vegas Golden Knights, s 3:1 v Dallasu še drugič premagali Zvezde in povedli z 2:0 v zmagah. Na vzhodnem delu pa je v Torontu ekipa Boston Bruins s 4:2 premagala Maple Leafs in z 2:1 ponovno prevzela vodstvo v dvoboju. Pri treh zadetkih kosmatincev je sodeloval Brad Marchand, zabil je dva gola in dodal še asistenco.

Liga NHL:

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2:4

(Boston vodi z 2:1 v zmagah)

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 1:3

(Vegas vodi z 2:0 v zmagah)

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4:5 (podaljšek)

(izid je izenačen na 1:1 v zmagah)