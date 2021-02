Kopitar z zadetkom ni mogel preprečiti četrtega zaporednega poraza

Rezultati lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

Hokejisti Los Angelesa so se še drugič v dveh dneh pomerili z Vegasom in tudi tokrat ostali praznih rok (3:4).Kralji so na gostovanju doživeli že četrti zaporedni poraz in z osmimi točkami ostajajo na dnu zahodne divizije, medtem ko je Vegas kljub dvema tekmama manj na samem vrhu s 15 točkami.Los Angeles je sicer odlično začel tekmo. Kapetanje zadel po 36 sekundah s svojim prvim strelom na gol. To je bil njegov četrti najhitrejši gol v karieri, dvakrat je zadel po 27 sekundah in enkrat po 33 sekundah.Hrušičan je tudi najučinkovitejši hokejist Kraljev v tej sezoni, na 11 tekmah je vpisal 14 točk (2 gola in 12 asistenc).A Vegas je že v prvi tretjini obrnil rezultat v svojo korist. V tem delu so zadeliin, za Kralje pa je bil poleg Kopitarja strelec šeEkipi sta do konca tekme dosegli še po en gol. Za Los Angeles je v 29. minuti izenačil, Vegasu pa je zmago priborilv 42. minuti ob igralcu več.Gostom ni več uspelo izenačiti. Bili so konkurenči pri strelih (33:32 za Vegas), a zapravili vse štiri power-playe, od tega dva pri zaostanku s 3:4.Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4:3 (Kopitar gol in 3 streli v 18:33)Washington Capitals - Philadelphia Flyers 4:7Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 5:6Dallas Stars - Chicago Blackhawks 1:2 (po podaljšku)Florida Panthers - Detroit Red Wings 1:4Minnesota Wild - Arizona CoyotesSt. Louis Blues - Colorado Avalanche