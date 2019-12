Kopitar zabil gol za nadaljevanje uspešnega niza (VIDEO)

Anže Kopitar si je na gostovanju v Bostonu pripisal 32. točko v tej sezoni NHL. FOTO: Usa Today Sports

Hokejisti moštvanadaljujejo z učinkovitimi predstavami v severnoameriški ligi NHL. Na gostovanju v(17.850 gledalcev) so ostali nepremagani po rednem delu še petič zapored, v tem obdobju pa nanizali štiri zmage.Kralji so premagali Boston z golompo 3 minutah in 23 sekundah podaljška (4:3), potem ko se je tekma po rednem delu končala z rezultatom 3:3. Boston je vodilna ekipa atlantske divizije, Los Angeles šele sedma ekipa pacifiške divizije, toda v zadnjem obdobju marljivo zbira točke in jo loči od končnice še sedem točk. Za to je zaslužen tudi Kopitar, ki si je danes pripisal 32. točko v sezoni (14 + 18).»Razmišljaš o golu. Po dveh tretjinah je bilo 2:2, očitno smo igrali zelo, zelo dobro tekmo na gostovanju v Bostonu, tako da ni razloga, da bi bili bojazljivi. Oni so potem hitro zadeli v zadnji tretjini, mi pa se nismo predali in Roy je odlično streljal, uspeli smo izenačiti in na koncu zmagati po podaljšku,« je po koncu dejal Kopitar.Kdor bi si želel ogledati kakšno tekmo Kraljev iz Los Angelesa tudi v neposrednem prenosu, bo prišel na svoj račun v soboto. Los Angeles bo naslednjič igral v petek ob 1. uri zjutraj v, v soboto pa že. Anže Kopitar in soigralci bodo namreč tedaj začeli tekmo na gostovanju vBoston Bruins : Los Angeles Kings 3:4 (podaljšek), Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres 5:3, Tampa Bay Lightning : Ottawa Senators 4:3 (podaljšek), New York Islanders : Nashville Predators 3:8, Philadelphia Flyers : Anaheim Ducks 4:1, Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets 3:5,Winnipeg Jets : Carolina Hurricanes 3:6, Calgary Flames : Pittsburgh Penguins 1:4, Vancouver Canucks : Montreal Canadiens 1:3, Vegas Golden Knights : Minnesota Wild 3:2, San Jose Sharks : Arizona Coyotes 2:3.