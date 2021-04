Kopitar zbira točke, Kralji poraze

Hat trick O'Reillyja

Buffalo Sabres - Washington Capitals 3:4

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 4:6

New York Islanders - New York Rangers 1:4

St. Louis Blues - Minnesota Wild 9:1

Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 7:4

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 0:2

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 5:2

(Anže Kopitar podaja v 20:09 igre)

Hokejisti Los Angeles Kings so v pretekli noči z 2:5 izgubili na gostovanju v San Joseju in ostajajo na predzadnjem mestu divizije Honda West v severnoameriški ligi NHL. Slovenski asje za Los Angeles v 20 minutah igre prispeval podajo.Kopitar je tako znova vpisal točko, zdaj je pri 41 v tej sezoni. A njegovim kraljem (15 zmag, 18 porazov, 6 podaljškov) še naprej ne uspeva redno beležiti zmag.Tokrat so na tekmi hitro povedli, a nato nasprotnikom v prvi tretjini dopustili kar tri zadetke. V začetku zadnje tretjine so zaostanek zmanjšali na 2:3, a so domačini z dvema novima zadetkoma postavili končni izid.Na preostalih tekmah večera je odmevala zmaga St. Louis Blues, ki so dosegli kar devet zadetkov proti Minnesota Wild. Pri zmagi z 9:1 je z doseženim hat-trickom najbolj blestel