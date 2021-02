Kopitar zrežiral en gol, toda premalo za Kralje

Standings provided by SofaScore LiveScore

Ekipa Vegas Golden Knights je v hokejski ligi NHL v Las Vegasu ugnala Los Angeles Kings s 5:2. Kapetan gostovje v 19 minutah in 19 sekundah na ledu podalza zadnji gol na tekmi v 14. minuti zadnje tretjine. Z 12 asistencami je na petem mestu lige.Kralji so z osmimi točkami ostali pri dnu lestvice NHL na 29. mestu, za njimi so le igralci Detroita (6) in Ottawe (5). Vegas je po prvi tekmi po 25. januarju zaradi prisilnega premora in okužb z novim koronavirusom v ekipi na 11. mestu (13).