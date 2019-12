Kopitarjeva ekipa dosegla osmo zmago

Hokejisti iz Los Angelesa so premagali tekmece iz Winnipega z 2:1 in dosegli osmo zmago v severnoameriški ligi NHL. Hrušičan in kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce. Za gostitelje sta v prvi tretjini zadela Joakim Ryan in Rus Nikolaj Prohorkin, izkazal pa se je tudi vratar Jack Campbell, ki je zbral 33 obramb.



Absolutni junak današnjega dvoboja je bil Campbell, ki je dve sekundi pred koncem razburljivega dvoboja v igri ena na ena zaustavil poskus Marka Scheifeleja za izenačenje na 2:2 in poskrbel za veselje domačih gledalcev v Staples Centru. Slovenski hokejski zvezdnik je na ledu preživel 20:17 minute in v tem času sprožil en strel proti tekmečevem golu.



Za goste, ki so pred prihodom v največje kalifornijsko mesto trikrat zaporedoma zmagali, je edini gol v zadnji tretjini dosegel Jack Roslovic.



Kalifornijska ekipa navkljub današnji zmagi ostaja na zadnjem mestu v zahodni konferenci. V tej sezoni imajo slabši izkupiček od nje le še Ottawa Senators, New Jersey Devils in Detroit Red Wings, ki so člani vzhodne konference. Zasedba iz mesta angelov bo naslednjo tekmo igrala v noči na torek, ko bo gostovala v bližnjem Anaheimu.