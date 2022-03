Kopitarjeva gol in podaja za novo zmago Kraljev

Neuspešen lov za končnico prestižne NHL se moštvu Los Angeles Kings v zadnjih letih ponavlja in že prikazuje kot nočna mora, zdaj pa je vendarle na dlani, da dvakratni prvaki najmočnejšega klubskega tekmovanja na ledenih ploskvah v tej sezoni delujejo bolj prepričljivo in zato jim zdaj izločilni boji sezone ne bi smeli uiti.

Tokrat so ugnali Seattle s 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), naš as Anže Kopitar, obenem tudi kapetan moštva, pa je k zmagi prispeval gol in podajo. Po tem novem uspehu je Los Angeles na 4. mestu zahodne konference, pred njim so le Colorado, Calgary in Minnesota.