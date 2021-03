Kopitarjevi asistenci pomagali prekiniti zmagoviti niz Vegasa

Rezultati lige NHL

Hokejisti Los Angelesa so uspešno prestali domači dvoboj z najboljšo ekipo zahodne divizije Vegasom in ga premagali s 3:1.Kralji so s tem prekinili zmagoviti niz svojih tekmecev, ki so pred tem dobili zadnjih pet tekem in so pri 43 točkah, medtem ko je Los Angeles pri 32 točkah in je na petem mestu divizije.Pri domači zmagi je imel eno od osrednjih vlog, ki je bil podajalec pri prvem in drugem zadetku. To sta bili 28. in 29. asistenca sezone, s čimer je na visokem četrtem mestu najboljših podajalcev lige, s 37 točkami pa je šesti najboljši igralec v ligi.V vratih Los Angelesa je bil odličen, ki je ustavil 41 strelov.Gostitelji so povedli v 26. minuti z golom. Ta se je najbolje znašel v gneči pred vrati Vegasa, kjer je za kratek trenutek po potisku s hrbta obležal Kopitar. Pri Vegasu so zahtevali razveljavitev gola, a niso bili uspešni.Le 51 sekund kasneje je iz protinapada zadel šein podvojil prednost Kraljev.Goste je v igro vrnilz zadetkom v 57. minuti, a njihovi upi so trajali le 55 sekund, dokler nisam zadrsal pred gol Vegasa in postavil končni izid 3:1.Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights 3:1 (Kopitar 2 asistenci in 4 streli v 21 minutah)Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils 1:2 *po podaljškuTampa Bay Lightning : Florida Panthers 5:3Dallas Stars : Nashville Predators 3:4 *po kazenskih strelih