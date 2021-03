Kopitarjevi Kralji po preobratu klonili tretjič v nizu

Izidi:

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi tudi slovenski zvezdnik, so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju pri Vegas Golden Knights izgubili z 1:4.Domači vratare zbral 24 obramb,pa je za osmo zmago vitezov na zadnjih desetih tekmah zbral dve podaji.Kralji pa so izgubili še tretjič zaporedoma. Edini zadetek za kralje je že v prvi minuti dosegel, vratarje ubranil 20 strelov. Že v drugem delu soinposkrbeli za popoln preobrat, zmago kockarjev iz Nevade pa je potrdilv 53. minuti.Vegas se je z zmago približal vodilnima ekipa lige Washingtonu in Tampi, ki sta ob tekmi več zbrali tudi točko več. Los Angeles pa se vse bolj oddaljuje od mest za končnico, saj je v svoji skupini trenutno na šestem mestu. Današnja tekma pa ne obeta nič dobrega za naslednji obračun, saj se bosta isti ekipi še enkrat pomerili v sredo.Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 3:4 (podaljšek)Pittsburgh Penguins - New York Islanders 2:1Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers 2:3 (podaljšek)Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 5:2Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4:1(Anže Kopitar: 1 strel proti vratom tekmeca za LA)Calgary Flames - Winnipeg Jets 1:5San Jose Sharks - Minnesota Wild 4:3 (kazenski streli)